Hauptausschuss tagt im Kulturhaus Fabrikenstraße

In normalen Zeiten tagt der Premnitzer Hauptausschuss so gut wie immer im Sitzungszimmer des Rathauses. Wenn das Gremium aber am Mittwoch, dem 3. Juni, zusammentritt, trifft es sich unter dem Eindruck der Corona-Krise ausnahmsweise im Saal des Kulturhauses an der Fabrikenstraße. Dort ist mehr Platz, um die Abstandsregel einzuhalten. Die Sitzung beginnt wie immer um 17 Uhr.

Bereits im April hatte der Bürgermeister zusammen mit der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung (SVV), deren Stellvertretern, den Fraktionsvorsitzenden, den Ortsvorstehern und den Fachbereichsleiterinnen der Verwaltung in einer Telefonkonferenz entschieden, in dieser Sitzungsrunde aus Gründen der Kontaktminimierung einige Tagungen ausfallen zu lassen.

Sitzungen nicht zwingend

Nicht einberufen worden sind danach der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung, der Ausschuss für Soziales und Finanzen sowie die beiden Ortsbeiräte von Döberitz und Mögelin. Wie Bürgermeister Ralf Tebling erklärt, sind Sitzungen der freiwilligen Ausschüsse und Ortsbeiräte in der Kommunalverfassung nicht zwingend vorgeschrieben.

Auf alle Fälle stattfinden und auch öffentlich tagen sollen aber der Hauptausschuss am 3. Juni und die Stadtverordnetenversammlung am 18. Juni. Die Abstandsregel muss natürlich eingehalten werden, ein Mund-Nase-Schutz ist nicht vorgeschrieben.

Wichtige Punkte

Wichtige Tagesordnungspunkte für den Hauptausschuss sind eine Änderung der Satzung über Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Premnitz, die Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, die Erhöhung der Wertgrenzen in der Haushaltssatzung für 2020 aufgrund der Corona-Krise und die Finanzplanung für die Straßenbauvorhaben bis 2025.

Beschlossen werden sollen außerdem drei Grundstückverkäufe und aufgehoben werden soll der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes „Mozartstraße 1“.

Von Bernd Geske