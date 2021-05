Premnitz

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses bemerkte am Dienstagabend eine starke Rauchentwicklung aus einem Papiercontainer auf einem Abstellplatz für Mülltonnen in der Geschwister-Scholl-Straße von Premnitz. Nach bisherigen Informationen der Polizei zog der Mann den Container vom Abstellplatz weg, um ein Übergreifen eines Feuers auf andere Container zu verhindern, und kippte gemeinsam mit einem weiteren Zeugen den Inhalt auf einem Fußweg aus. Dadurch konnten auch größere Schäden an dem Container selbst verhindert werden.

Der Containerbrand wurde gelöscht. Quelle: Kay Harzmann

Das noch brennende Papier wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Container ist weiter funktionstüchtig. Die eingesetzten Polizisten nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Die Ursache des Brandes ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Von MAZonline