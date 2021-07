Herzläufer Mario Euker: Von Wittelsberg übers Havelland zum Weltrekord

Havelland

Insgesamt 2069,16 Kilometer legte der 42-jährige Mario Euker aus Wittelsberg (Hessen) im Monat Mai laufend durch ganz Deutschland zurück. Auch das Havelland durchquerte er, machte in Premnitz gar Station und übernachtete hier auf dem Grundstück des „Restaurants Retorte“ mit seinem Wohnwagen. Den fuhren Freunde und Familie Tag für Tag bis zum nächsten Etappenziel, während der Langdistanzläufer sich zu Fuß auf den Weg machte, Deutschland in Laufform eines Herzens zu durchqueren.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Aktion war für den zweifachen Familienvater nicht einfach nur Jux und Dallerei. Mit seinem Lauf sammelte der 42-Jährige zugleich Spenden für gleich mehrere Initiativen ein: die Deutsche Kinderkrebsstiftung, die Deutsche Kinderhospiz-Stiftung, die Klinikclowns und den Verein Clown Doktoren. Für jeden gelaufenen Kilometer spendete Euker auch selbst.

31000 Euro Spenden sind inzwischen zusammengekommen

Bis heute ist dabei eine stattliche Summe zusammengekommen, die auch den Wittelsberger selbst regelrecht von den Socken haut. Denn rund 31 000 Euro sind auf dem eigens dafür eingerichteten Spendenkonto eingegangen. Vor einigen Tagen nun trudelte bei Euker dann auch noch als „Kirsche auf der Sahnehaube“, wie er verschmitzt sagt, die Bestätigung des Rekordinstituts Deutschland (RID) ein. Er habe den „Weltrekord für die längste gelaufene Distanz in einem Monat“ erzielt, als er „bei seinem ,Herzlauf’ vom 1. bis 31. Mai 2021 insgesamt 2069,16 km in herzförmiger route durch Deutschland lief“, heißt es auf der offiziellen Urkunde. Ein Weltrekord sei nie sein Ziel gewesen, sagt Mario Euker. Viel wichtiger seien ihm neben dem Spendensammeln die vielen Begegnungen mit den Menschen gewesen, die er alltäglich gesammelt habe. Auch im Havelland, wie er sagt, wo er Mitte Mai – fast zur Halbzeit seines Laufes – ankam. Nach der Nacht in Premnitz ging es für ihn weiter Richtung Berlin und Ostbrandenburg, ehe er schließlich Richtung Sachsen abdrehte.

Von Nadine Bieneck