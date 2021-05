„Herzlauf“ macht Station in Premnitz: Mario Euker ist eine echte Maschine

Premnitz

Europa war zu groß, Hessen zu klein. Am Ende hat das Herzensprojekt von Mario Euker eine deutschlandweite Dimension angenommen, in der auch das havelländische Premnitz eine Rolle spielt. Der gebürtige Hesse ist leidenschaftlicher Läufer, testet dabei gern auch seine Grenzen aus. Früher als Triathlet, inzwischen als Langstreckenläufer. Seit 17 Tagen ist der zweifache Familienvater inzwischen auf seinem „Herzlauf“ zu Fuß durch ganz Deutschland unterwegs. Zwischen 50 und 80 Kilometer absolviert er täglich, einen guten Monat lang. Anfang Juni soll die gelaufene Strecke knapp 2500 Kilometer betragen und die Form eines Herzens haben. Das erstreckt sich dann über ganz Deutschland.

Es ist ein Projekt, welches der Mitarbeiter einer Softwarefirma nicht nur für sich, sondern auch für den guten Zweck durchzieht. Denn: „Für jeden gelaufenen Kilometer spende ich einen Euro“, erzählt er. Zu gute kommt der Spendenerlös der Deutschen Kinderkrebsstiftung, der Deutschen Kinderhospizstiftung, den Clown Doktoren e.V. und den Klinikclowns. Überdies ist der Extremlauf jedoch auch für ihn selbst „eine völlig neue Lebenserfahrung“. Dafür opfert Mario Euker seinen gesamten Jahresurlaub, den Rücken hält ihm zu Hause unterdessen seine Frau frei. „Gleichzeitig möchte ich etwas Gutes tun, etwas Größeres als nur mich selbst beeinflussen“, sagt er. Aus diesem Grund sammle er Spenden, die über seinen eigenen Beitrag hinausgehen.

Knapp 10000 Euro Spenden sind bereits zusammengekommen

Am vergangenen Sonntag knackte Mario Euker die 1000-Kilometer-Marke. Bis dahin kamen auf seinem Spendenkonto rund 10 000 Euro zusammen. „Das ist unglaublich“, strahlt er, als die MAZ ihn am Telefon erreicht. In der Nähe von Leipzig, der Wind pfeift ihm hörbar um die Ohren. Vergangene Woche, zu Christi Himmelfahrt, hatte der 42-Jährige das Havelland passiert. In Premnitz endete für ihn Etappe Nummer 13. Ob er sich bei den vielen Orten denn überhaupt an einzeln Details erinnern könne? „Na klar. In Premnitz war es super“, sprudelt es aus ihm heraus. Eine wunderbare Unterkunft hätte er in der Stadt gefunden, bei „Gastwirt Ecki vom Restaurant Retorte durften wir die Nacht über auf dem Gelände stehen, wurden sogar mit Strom versorgt“, berichtet er.

Die Form eines Herzens hat die Laufroute von Mario Euker. Quelle: Privat

Familie, Freunde und Bekannte unterstützen Mario Euker bei seinem Lauf, bringen den Wohnwagen, in dem er nach Abschluss seiner täglichen Etappen übernachtet, stets in den nächsten Ort. „Meist am Vorabend schauen wir uns das nächste Ziel an, dann kontaktieren wir Sportvereine, Gastwirte oder auch Landwirte und fragen an, ob wir dort über Nacht stehen dürfen“, berichtet er. In Premnitz habe ihm nach seiner Ankunft das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Ich schaue mich abends im Ort immer gern noch mal um. In Premnitz hat es an dem Tag leider mächtig geregnet“, sagt er.

„Der Körper ist eine Maschine, ein echtes Regenerationswunder“

Seine Stimmung vermiest hat ihm das jedoch nicht. „Das ganze Projekt ist eine großartige Erfahrung. Die ersten Tage lief es etwas schleppend, aber inzwischen hat sich der Körper an die Belastung gewöhnt“, sagt er. „Anfangs lief ich los und hatte das Gefühl, keine zehn Kilometer zu schaffen. Da braucht es großer physischer und psychischer Stärke, sich durchzubeißen.“ Inzwischen laufe es jedoch, im wahrsten Sinne des Wortes. „Der Körper ist eine Maschine, ein echtes Regenerationswunder“, sagt er lachend. Hinzu kommt – fünf Kilogramm hat er nach knapp der Hälfte des Gesamtlaufs bereits weniger auf den Hüften. „Das hilft auch noch mal ein Stück“, sagt er. Und das ist auch gut so, denn bis zu 85 Kilometer legt er an einem Tag zu Fuß zurück.

Nur mit seinem Chariot Sport One Babyjogger, der ihm von der „Thule Group“ bereitgestellt wurde, ist der 42-Jährige tagtäglich unterwegs. Quelle: Privat

Auf Instagram berichtet Mario Keuker unter „mariokeuker“ täglich von seinen Erlebnissen, Stationen und Strapazen. Sein Wille, die knapp 2500 Kilometer durchzuziehen, ist eisern. Doch er weiß auch: „Jeder Tag kann neue Überraschungen hervorbringen.“ Aktuell ist ein Ende des Laufes nicht abzusehen. „Die Begegnungen mit den Menschen unterwegs geben mir viel Kraft“, verrät er. Jan Fitschen, 10 000-Meter-Europameister 2006, meinte vor wenigen Tagen in seinem Lauf-Podcast zu Mario Euker: „Geiles Projekt, richtig krass, richtig abgefahren.“ Als positiven Nebeneffekt hofft er, nach dem Zieleinlauf seine Herzensprojekte mit einer Spende unterstützen zu können, mit der sich etwas bewegen lässt. Eben einfach ein Herzensprojekt.

Mehr Infos und Hintergründe, die Laufroute sowie alle Informationen zum Spendenkonto gibt es auf der Website von Mario Euker unter: www.mariosherzlauf.de.

Von Nadine Bieneck