Illegale Geldsammler in Premnitz

Ein Leser hat der MAZ mitgeteilt, dass er vor dem Gesundheitszentrum in Premnitz junge Leute beobachtet hat, die Spenden gesammelt haben. Wie sich heraus stellte, hätten sie das illegal getan. Am Montag und Dienstag habe er dort Heranwachsende gesehen, berichtet er, die Passanten mit einer Liste um „Geld für Not leidende Kinder“ gebeten haben.

Als er sie nach weiteren Informationen gefragt habe, so der Mann, seien die junge Leute geflohen. Er habe sie daraufhin bei der Polizei angezeigt und die MAZ angerufen, damit sie die Bürger über die illegalen Geldsammler informiert.

Personen ohne Ausweis

Die Polizei bestätigt, dass dort am späten Montagvormittag ein Zeuge mitgeteilt habe, dass sich in der Nähe der Gerhart-Hauptmann-Straße „mehrere Personen aufhalten, die wohl Geld sammeln, aber sich nicht ausweisen könnten“.

Die eingesetzten Beamten hätten den Bereich geprüft, berichtet Stefanie Wagner-Leppin von der Pressestelle der Polizeidirektion West. Sie hätten aber weder mögliche Spendensammler noch mögliche Geschädigte feststellen können. Im weiteren Verlauf sei der Sachverhalt bei der Streifentätigkeit beachtet worden.

Ordnungsamt nichts bekannt

Von der Stadtverwaltung Premnitz teilt Jenny Jost mit, dass dem Ordnungsamt dort bislang nichts von einer illegalen Spendensammlung durch Heranwachsende in der Nähe des Gesundheitszentrums bekannt geworden ist.

