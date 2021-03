In Premnitz die erste Ärztin, die gegen Corona impft

Premnitz

Die Diplom-Medizinerin Hannelore Hammer hat das Glück, zu den 50 Pilotpraxen im Land Brandenburg zu gehören, die jetzt Corona-Impfungen vornehmen dürfen. Im ganzen Landkreis Havelland soll es nur drei davon geben: eine in Nauen, eine in Rathenow und sie hat die Praxis in Premnitz, die von der Kassenärztlichen Vereinigung ausgewählt worden ist.

1983 kam sie nach Premnitz und hat in der damaligen Betriebspoliklinik des großen Chemiefaserwerks angefangen. Im Oktober 1991 ging sie als Fachärztin für Allgemeinmedizin in die freie Niederlassung, kann mit ihrer Praxis also bald das 30-jährige Jubiläum feiern. Im Juli 2017 hat sie neue Räume im neu gebauten Gesundheits- und Familienzentrum an der Gerhart-Hauptmann-Straße 1 bezogen.

Vor vier Wochen angefragt

Ob etwas von diesen Fakten mit ausschlaggebend war, dass die Kassenärztliche Vereinigung ihre Praxis ausgewählt hat, kann Hannelore Hammer nicht sagen. „Ich weiß nicht, wie die Auswahl erfolgte“, erklärt sie. Das sei ihr nicht mitgeteilt worden. Vor etwa vier Wochen habe die Kassenärztliche Vereinigung ein Rundschreiben heraus geschickt mit der Frage, wer gern am Pilotprojekt teilnehmen würde. Darauf habe sie mit Ja geantwortet und vor etwa zwei Wochen habe sie die Bestätigung bekommen.

„Meine Patienten finden das sehr schön“, teilt sie mit. In der vergangenen Woche habe sie mit den Impfungen begonnen, geliefert werde der Impfstoff von Biontech. Über drei Wochen soll sie jeweils am Montag 96 Dosen des Impfstoffs bekommen, den sie noch in der gleichen Woche zu verimpfen hat. Dreimal 96 ergibt insgesamt 288 Patientinnen und Patienten. In der vierten bis sechsten Woche werden dann noch einmal die gleichen Mengen geliefert, um die zweite Impfung vornehmen zu können.

Listen für Interessenten ausgelegt

Die Praxis von Hannelore Hammer war vorbereitet, weil dort schon vor längerer Zeit Listen ausgelegt wurden mit der Frage, welche Patienten gegen Corona geimpft werden möchten. Sie hat auch Patienten anrufen lassen.

Für die Auswahl gelten die üblichen Kriterien. Vorrang haben Menschen über 80 Jahre, über 70 Jahre und schwer Erkrankte. Der jetzt geplante Impfstoff reiche nicht für alle Interessierten, stellt Hannelore Hammer fest. Sie hoffe darauf, dass nach dem Ende des sechswöchigen Pilotprojektes weiterhin Impfstoff zur Verfügung gestellt werde.

Viel zusätzliche Arbeit

Das Impfen gegen Corona mache eine Menge zusätzliche Arbeit, teilt sie mit. Im normalen Praxisalltag sei das nicht zu schaffen. Mit dem Impfen werde deshalb stets im Anschluss an die normale Sprechstunde begonnen. „Wir haben uns gefreut, dass wir ausgewählt worden sind“, resümiert Hannelore Hammer. „Die Patientinnen und Patienten sind dankbar dafür, viele sind sehr glücklich, dass sie hier geimpft werden können.“

Der Rathenower Allgemeinmediziner Hanjo Pohle hat als Landesvorsitzender der Ärztevertretung Hartmannbund die politisch Verantwortlichen aufgefordert, so bald wie möglich alle impfwilligen Ärzte einzubeziehen. Die strengen Impfprioritäten für niedergelassene Ärzte sollen seiner Meinung nach aufgegeben werden. Er kritisiert das System der Impfzentren: Auf dem Land seien diese erst nach stundenlanger Fahrt erreichbar.

Modellkommune gewünscht

Der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling (SPD) hat sich indes mit einem neuerlichen Schreiben an das Land gewendet und seinen Vorschlag wiederholt, die Stadt als Modellkommune für Impftage vor Ort auszuwählen. Als Hauptgrund dafür nennt er den hohen Altersdurchschnitt in Premnitz. Beim Gesundheitsministerium war er damit bislang nicht erfolgreich. Da seit Kurzem das Innenministerium für diese Fragen zuständig ist, hat er nun an den Innenminister geschrieben.

Von Bernd Geske