Info-Veranstaltung über Fernwärmeleitung

Premnitz

Im Nachhinein sollen nicht wenige Einwohner der Region es ja bedauert haben, am 24. September nicht in Premnitz auf der Informationsveranstaltung über den geplanten Bau der B 102-Ortsumgehung von Premnitz/ Rathenow gewesen zu sein. Jetzt gibt es noch einmal die Chance, sich aus erster Hand ein eigenes Bild von einem großen Infrastrukturprojekt in der Region zu machen.

Am Montag, dem 20. Januar, laden die Stadtwerke Brandenburg in der Zeit von 15 bis 18 Uhr alle Interessierten in den Speisesaal der Oberschule Premnitz am Mühlenweg ein, um über den geplanten Bau einer Fernwärmeleitung nach Brandenburg zu informieren. Die Investitionssumme soll bei 35 Millionen Euro liegen, wobei 20 Millionen Euro durch Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und vom Land Brandenburg aufgebracht werden.

Derzeit noch Erdgas

Die Stadtwerke Brandenburg weisen besonders auf die CO2-Einsparung als eine der wichtigsten Komponenten bei der Umwandlung des Unternehmens zu einem „nachhaltig agierenden Energiedienstleister“ hin. Der Betrieb, der gegenwärtig seine Wärme noch mit einem erdgasbetriebenen Heizkraftwerk an der Upstallstraße erzeugt, will diese künftig vom Müllheizkraftwerk der EEW GmbH in Industriepark Premnitz beziehen.

Vom Bürgermeister gelobt

Die die Stadtwerke ankündigen, soll die CO2-Einsparung bis zu 70.000 Tonnen erreichen. Die Wärme soll mit einer rund 20 Kilometer langen Fernwärmeleitung von Premnitz nach Brandenburg transportiert werden. Der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling hat in seiner Neujahrsansprache das Vorhaben gelobt als ein Projekt, das die Region erheblich voranbringen wird.

Auf der Informationsveranstaltung am Montag sollen kompetente Ansprechpartner der Stadtwerke anwesend sein. Es soll die Möglichkeit geben, mit technischen und Umweltplanern zu sprechen.

Zweite Linie wird gebaut

Die EEW Premnitz GmbH baut gegenwärtig für 60 Millionen Euro ein zweite Verbrennungslinie an ihrem Müllheizkraftwerk. Deren kommerzieller Betrieb soll im Frühjahr 2021 beginnen.

Von Bernd Geske