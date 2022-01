Jugend in Premnitz hat keine Lust auf Null Bock

Premnitz

Der Premnitzer Jugendclub im Bürgerhaus Liebigstraße hat sich längst zu einem beliebten Treffpunkt in der Stadt gemausert. Zwar gibt es auch in Premnitz Hinweise auf Jugendliche, die vor allem im Sommer lautstark randalieren.

In Mögelin arbeiten sich Unbekannte auch schon mal am Biwakplatz ab. Im Großen und Ganzen aber zeigt sich Bürgermeister Ralf Tebling mit der Jugendarbeit in der Stadt zufrieden. „Gerade im Jugendclub wird eine sehr engagierte Arbeit geleistet“, sagt er.

Für alle Altersgruppen

Das Angebot sei gut gemischt und auf viele Altersgruppen abgestimmt. „Das Interesse daran ist auf jeden Fall vorhanden.“

Der Umzug vom Club am See zum neuen Gebäude in der Liebigstraße erfolgte im Dezember 2019. Das ehemalige Kulturhaus hatte einen großen Saal, in dem einst Karnevalssitzungen abgehalten wurden. Der Saal war früher 300 Quadratmeter groß und ist mit Trockenbauwänden auf ein Drittel der Größe reduziert worden.

Der neue großzügige Sportraum. Quelle: Bernd Geske

Die Stadt Premnitz hat mit rund 200 000 Euro den Jugendclub im ehemaligen Kulturhaus so umfassend neu gestaltet, dass mehrere neue Räume entstanden, die den Anforderungen an einen Jugendclub hervorragend genügen. Alle Räume sind barrierefrei. Der Sportraum ist viel größer als früher und die Küche ist moderner und bietet mehr Möglichkeiten.

„Die Jugendlichen finden hier ausgezeichnete Möglichkeiten“, betont Bürgermeister Ralf Tebling noch einmal. Der Jugendclub sei ein wichtiger Anlaufpunkt.

Guter Draht zur Jugend

Allerdings sind junge Leute, die durch Randale und Ruhestörung auffallen, eher schwer zu erreichen. Katja Hönicke, die einen guten Draht zu den jungen Leuten aufgebaut hat, weiß, dass diese Gruppe ohnehin nicht im Jugendclub anzutreffen ist.

In Premnitz beschränkt sich das Angebot an Jugendliche aber nicht auf den Jugendclub. „Wir haben genügend Sportangebote. Der TSV Chemie Premnitz mit seinen Abteilungen ist ein wichtiger Bestandteil in der Jugendarbeit der Stadt“, so der Bürgermeister.

Spaß beim Tischfußball. Quelle: Bernd Geske

Das Interesse an den Sportvereinen sei da. Zudem sei geplant, im Jahr 2022 am Sportplatz Fabrikenstraße ein weiteres Angebot für alle Jugendlichen zu schaffen. „Das kann kein Ride-Platz werden, wie es ihn in Rathenow gibt. Aber in etwas kleinerem Rahmen wollen wir hier etwas auf die Beine stellen“, sagt Tebling.

Jugendliche machen Politik

Der Wunsch nach einem jugendgerechten Angebot im Umfeld des Sportplatzes Fabrikenstraße war ein Ergebnis des Projektes „Pimp your town“ – zu Deutsch: „Motze deine Stadt auf.“ In dem Projekt haben Jugendliche eine Stadtverordnetenversammlung nachgebildet, mit Fraktionen, Ausschüssen und Anträgen.

Das Demokratiespiel kam bei den jungen Leuten gut an, der Saal im Jugendclub war für einen Nachmittag der Sitzungssaal einer Stadtverordnetenversammlung. Ralf Tebling war beeindruckt, wie die jungen Leute Themen diskutierten und abstimmten. „Die Sache mit dem zusätzlichen Sportangebot habe ich mitgenommen.“

Im Projekt Pimp your town übten Schülerinnen und Schüler Kommunalpolitik Quelle: Joachim Wilisch

Ein richtiges Kinder- und Jugendparlament, wie es in der Stadt Rathenow schon seit vielen Jahren besteht, ist in Premnitz aber noch nicht zustandegekommen. „Wir haben es versucht – aber das war schwer“, resümiert Ralf Tebling. „Es hat aber sicher auch mit den Schulformen zu tun, die in Rathenow vielfältiger zu finden sind.“ Auch in der Nachbargemeinde Milower Land gelang es nur kurz, ein Jugendparlament zu installieren.

Wiederkommen und bleiben

Das breite Angebot an Jugendliche solle auch dazu beitragen, dass junge Leute nach dem Abschluss der Berufsausbildung nach Premnitz zurückkommen. „Außerdem zeigen wir auf, wo man in der Region einen Beruf ausüben kann“, sagt Tebling und erwähnt unter anderem den Berufemarkt in der Oberschule.

Premnitzer Jugendliche profitieren darüber hinaus von dem Angebot in Rathenow.

Von Joachim Wilisch