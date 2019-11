Premnitz

Der Brand am Sonntagvormittag in einer Gartenlaube in der Gartensparte „Immergrün“ in Premnitz wurde absichtlich gelegt. Kriminaltechniker stellten fest, dass das Feuer mit Vorsatz gelegt wurde. Bei den ersten Ermittlungen geriet ein 15 Jahre alter Jugendlicher in den Fokus.

Der Jugendliche verstrickte sich in einer ersten Befragung in Widersprüche. Zudem hatte die Polizei Spuren gesichert, die eine Tatbeteiligung des Jugendlichen wahrscheinlich erscheinen lassen. Die Kriminalpolizei setzt die Ermittlungen fort. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von 20 000 Euro.

Von Bernd Geske