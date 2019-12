Ketchup-Club bereitet Frühstück für 140 Kinder

Premnitz

Eine Obstplatte, eine Gemüseplatte und eine Platte mit Boulettchen. Schnittchenteller mit Wurst, Käse und Ei. Sechs Sorten Cornflakes und ein Tisch mit Kakao, Apfelschorle und Frucht- oder Vanillemilch. Mit Extra-Häppchen ist immer zu rechnen. Das Frühstücksbuffet des Ketchup-Clubs macht nicht nur Kindern Appetit.

Unter dem Namen „Spirellibande“ hat der Ortsverband Potsdam der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) es vor Jahren übernommen, für bedürftige Kinder der Grundschule Am Dachsberg in Premnitz ein kostenfreies Frühstück anzubieten. Weil die Awo Rathenow in Premnitz aber schon früher eine Mahlzeit zur Verfügung stellte, die Kinder nicht bezahlen mussten, ist deren bewährtes Markenzeichen Ketchup-Club hier beibehalten worden.

Gut ein Jahr ist es her, da war der Ketchup-Club in finanzielle Engpässe geraten. Waren vor gar nicht langer Zeit 60 bis 80 Kinder zum Frühstück gekommen, erschienen nun bis zu 130 Mädchen und Jungen. Der Grund lag auf der Hand: Seit einigen Jahren nimmt die Zahl der Kinder in der Dachsbergschule zu. Sie wächst gerade von einer zweizügigen zu einer dreizügigen Schule heran.

Wiederholte Spendenaufrufe

Weil die Speisen des Ketchup-Clubs über Spenden bestritten werden müssen, hatten die freiwilligen Zuwendungen mit dem Wachstum der Kinderzahlen in der Schule nicht mehr Schritt gehalten. Erst nach wiederholten – auch nachdrücklich formulierten Spendenaufrufen hatte sich gegen Ende des Jahres die Lage entspannt.

Auch zum Beginn dieses Schuljahres ist die Dachsbergschule wieder um eine Klasse gewachsen und sie strebt mit nunmehr 393 Kindern straff auf die 400 zu. Wie Projektmitarbeiterin Annett Schröder berichtet, erscheinen gegenwärtig jeden Tag 100 bis 140 Kinder zum Frühstücksbuffet. „In diesem Jahr kommen wir mit unseren Spenden aber gut hin“, teilt sie mit.

Von 100 auf 140 Euro die Woche

Hatte sie vor Kurzem noch in den angespannten Zeiten mit 100 Euro pro Woche auskommen müssen, kann sie für den gleichen Zeitraum jetzt mit 140 Euro kalkulieren. Am letzten Freitag, zum Nikolaustag, war auch noch ein bisschen Geld übrig, um an die Mädchen und Jungen kleine Tüten mit Süßigkeiten ausgeben zu können. Aber man beachte: Wie schon in den Jahren zuvor hatte ein älteres Ehepaar extra dafür die Plätzchen gebacken und gespendet.

„Es ist ein sehr ansprechendes Buffet, das hier von Montag bis Freitag angeboten wird“, lobt Schulleiter Jens Martin. „Frau Schröder und Frau Staedler sind jeden Tag sehr zuverlässig und es ist beeindruckend, was sie im Rahmen ihrer knappen finanziellen Mittel hier möglich machen.“ Er sei den Spendern sehr dankbar, die es ermöglichen, dass das Projekt weitergeführt kann. Sonst könnten nicht alle Kinder ein so gesundes Frühstück bekommen.

Frühstück von Montag bis Freitag Der Ketchup-Club bietet in der Grundschule Am Dachsberg von Montag bis Freitag in der ersten großen Pause ein Frühstückbuffet für bedürftige Kinder an. Träger ist der Ortsverein Potsdam der Arbeiterwohlfahrt, der das Projekt unter dem Namen „Spirellibande“ führt. In der Grundschule Am Weinberg in Rathenow bietet die Awo seit dem vergangenen Jahr auch ein kostenloses Frühstück für Kinder an. In der Dachsbergschule werden gegenwärtig bis zu 140 Kinder mit dem kostenfreien Frühstück versorgt. Verbraucht werden dort pro Woche zum Beispiel 70 Liter Milch, 50 Eier und 10 Kilogramm Brot.

Über seinen Trägerverein, die Awo Potsdam, hat der Ketchup-Club im November wieder seine alljährlichen Briefe an mögliche größere Spender herausgeschickt. Am letzten Freitag erst hat Florian Stoll, Inhaber des Premnitzer Edeka-Marktes, Gutscheine über 300 Euro überreicht. Das ist für die Einkaufsplanung von Annett Schröder eine schöne Unterstützung. Doch auch die weniger großen Spenden werden im Ketchup-Club stets hervor gehoben. So kauft eine ältere Frau jede Woche einmal fürs Frühstücksbuffet ein: Flakes, Wurst und Butter, manchmal Süßigkeiten.

Auch das hilft weiter, denn die Frühstücksfeen der Dachsbergschule kalkulieren immer knapp. Den beliebten Fisch in Tomatensoße und die begehrten Wiener Würstchen gibt’s nur einmal die Woche.

Von Bernd Geske