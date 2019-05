Premnitz

Es ist in Premnitz eine Tradition, dass Kinder der Kita „Flax und Krümel“ einmal im Jahr das Rathaus besuchen, mit dem Bürgermeister sprechen und einige Bereiche der Verwaltung kennen lernen. Begonnen hatte damit Roy Wallenta. Nach einigen Jahren ist es dann üblich geworden, dass der abschließende Höhepunkt des Rathausrundgangs die formvollendete, aber leicht verkürzte Eheschließung eines Kinderpaares ist.

Zur Galerie Einmal im Jahr kommen Kinder der Kita “Flax und Krümel“ ins Rathaus, um die Verwaltung kennen zu lernen.

Am Mittwoch hat nun die Premnitzer Standesbeamte Monique Donner in feierlicher Form die Trauung von Amy-Lynn Röber und Jonas Valentin Wagner aus der Vorschulgruppe der Kita „Flax und Krümel“ vollzogen. Eheschließungen von Kindern, so hat sie am Rande erklärt, würden heutzutage in der Bevölkerung nicht mehr ganz so rein als Spaßveranstaltung gesehen wie in früheren Zeiten. Die nachgespielte Hochzeit von zwei Kita-Kindern geschehe aber auf rundum freiwilliger Basis und sei für die Gruppe eine Vorausschau auf eine der wichtigsten Feiern des ganzen Lebens.

Die Standesamt Monique Donner. Quelle: Bernd Geske

Wie Kita-Leiterin Sandy Worf berichtet, ist jedes Jahr lange vor dem Rathausbesuch in der Vorschulgruppe bekannt, dass ein Kinderpaar für die Hochzeit ausgewählt werden soll. Alle Mädchen und Jungen würden einzeln befragt, welche Partnerin oder welchen Partner sie am liebsten hätten. Die beiden, bei denen es am besten passt, werden für die Eheschließung vorgeschlagen. Die Eltern werden selbstverständlich um Zustimmung gebeten. Nicht selten nehmen sie an der Trauung teil.

Der Besuch begann für die Kinder allerdings mit einer Visite im Büro des Bürgermeisters Ralf Tebling ( SPD). Es ist üblich geworden, dass fast alle einmal auf dem Stuhl des Stadtoberhauptes an seinem Schreibtisch Platz nehmen und zu seinem Telefonhörer greifen.

Hallo, ja? Hier ist der neue Bürgermeister. Quelle: Bernd Geske

Ein paar Mädchen und Jungen erkannten sogleich das Premnitzer Stadtwappen mit der Brücke, dem Fisch und den beiden Enten. Der Bürgermeister nahm das zum Anlass, allen Kindern einen Wappenanstecker zu schenken.

Anschließend platzierten sich alle im Sitzungsraum des Rathauses um einen großen runden Tisch, schnabulierten Obst und bekamen die Gelegenheit, dem Bürgermeister Fragen zu stellen. Was die Teile des Stadtwappens bedeuten, wie viele Menschen auf der Welt leben, wie viele Häuser es in der Stadt gibt – auf all solche Fragen musste Ralf Tebling sich kindgerechte Antworten einfallen lassen.

Was macht der Bürgermeister?

Er fragte dann zurück, was die Kinder wohl denken, was ein Bürgermeister so macht. „Schreiben“, „Rechnen“, „Telefonieren“ und „dass alles in Premnitz in Ordnung ist“ bekam er zur Antwort. Ein Mädchen rief ihm zu: „Du arbeitest den ganzen Tag!“

Anschließend schauten alle beim Fundbüro herein und benutzten den „Geheimgang“ ( Ralf Tebling meinte die etwas engere zweite Treppe), um ins Einwohnermeldeamt zu gelangen. Noch im Sitzungsraum hatten alle kleine Kärtchen mit ihren Vornamen ausgefüllt. Jetzt wurde ihre Körpergröße gemessen und in die Karte eingetragen.

Im Einwohnermeldeamt wird die Größe gemessen. Quelle: Bernd Geske

Als Sandy Worf erfuhr, dass die Auszubildende im Einwohnermeldeamt gerade Geburtstag hatte, stimmte sie mit den Kindern ein Ständchen an.

Das Highlight war dann aber tatsächlich die Eheschließung. Die künftigen Eheleute schritten ins Trauzimmer mit dem Hochzeitsmarsch. Standesbeamte Monique Donner fragte Amy-Lynn und Jonas, ob sie sich immer gut vertragen und nicht streiten wollen. Unter der Nummer 879/2019 trug sie die Ehe ein. Die Ringe wurden gegenseitig aufgesteckt. Einen Kuß gab es nicht, einmal Drücken war angesagt.

Zum Abschluss reichte die Verwaltung Kindersekt und die Mütter des frisch getrauten Kinder-Ehepaares verteilten an die Gäste Gummibär-Tütchen mit der Aufschrift „ Amy & Jonas, 22. Mai 2019“. Alle verlassen das Rathaus in einem Strom von Seifenblasen.

