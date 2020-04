Kita „Waldhaus“ erweitert die Notbetreuung

Premnitz

Von den sonst insgesamt 68 Kindern kamen plötzlich nur noch vier. Das war schon ein gewaltiger Abschwung für die Kita „Waldhaus“ in Premnitz, als am 18. März wegen der Corona-Gefahr alle Einrichtungen geschlossen wurden. Nur eine Notbetreuung durfte bleiben. Eltern, die beide in systemrelevanten Bereichen arbeiten, konnten sie beantragen.

Unter den genannten Bedingungen ist die Zahl der Kinder in Notbetreuung dann in der Kita „Waldhaus“, deren Träger die Arbeiterwohlfahrt ( Awo) ist, von vier auf bis zuletzt sieben Kinder gewachsen. Seit Montag ist der berechtigte Personenkreis für die Notbetreuung erstmals erweitert worden.

Alleinerziehende jetzt auch

Alleinerziehende, die berufstätig sind, haben nun auch einen Anspruch, erklärt Kathleen Rose, die Leiterin der Kita „Waldhaus“. Außerdem mit aufgenommen sind nun Eltern, bei denen beide berufstätig sind und eine Person im systemrelevanten Bereich arbeitet. Bis Donnerstag hat sich die Zahl der in der Kita betreuten Kinder dadurch auf 29 erhöht.

Nach Durchsicht ihrer Unterlagen hatte Kathleen Rose ermittelt, dass sogar bis zu 40 Kinder jetzt wieder in die Kita kommen dürften. Scheinbar haben einige Eltern andere Wege gefunden.

Zwei durchs Jugendamt

Es habe einige wenige Fälle gegeben, sagt Kathleen Rose, in denen nicht eindeutig war, ob Eltern berechtigt zur Notfallbetreuung sind. Das sei dann zügig vom Jugendamt entschieden worden. Auf Wunsch des Jugendamtes sei außerdem veranlasst worden, dass zwei Kinder ab nächsten Montag wieder in der Kita betreut werden. Die Chefin weist darauf hin, dass Eltern keinen Anspruch haben, wenn Mutter oder Vater im Home-Office arbeitet.

Kindertagesstätten gehören zu den wenigen Einrichtungen, in denen selbst während der Corona-Krise das Abstandsgebot nicht gilt wie sonst überall. 1,50 Meter Platz sollen üblicherweise eingehalten werden.

Im Umgang mit den Kindern kann das Abstandsgebot nicht eingehalten werden. Quelle: Bernd Geske

Eine verbindliche Erklärung der Unfallkasse Brandenburg dazu lautet: Die Durchsetzung des Abstandsgebotes zwischen den Kindern erscheine als unrealistisch, ebenso wie der Verzicht auf jeglichen, zum Teil jedoch erforderlichen Kontakt oder körperliche Nähe der Betreuungspersonen zu den Kindern. Es sollte aber auf einen angemessenen Abstand zwischen den Gesichtern geachtet werden.

Selbstverständlich gibt es diverse Festlegungen, um alle in der Kita vor dem Corona-Virus zu schützen. Die Gruppen sind verkleinert worden. Sollten es nach dem 18. März im Ü3-Bereich (über drei Jahre) nicht mehr als sieben Kinder sein, sind seit Montag hier bis zu zehn erlaubt. Im U3-Bereich waren es zu Beginn maximal fünf, seit Montag sind es bis zu sieben.

Tür ist verschlossen

Zum Schutz vor Corona dürfen Eltern die Kita nicht mehr betreten. Die Tür ist verschlossen. Wer ein Kind abgeben oder abholen will, muss klingeln. Eine Erzieherin nimmt es an der Tür ab oder gibt es dort heraus. Ähnliches gilt, wenn die Kinder draußen auf dem Spielplatz sind. „Das funktioniert sehr gut“, stellt Kathleen Rose fest, „die Eltern machen gut mit.“

Für die Kita ist es wichtig gewesen, sich im Rahmen der Möglichkeiten auch um die Kinder zu kümmern, die nicht in die Einrichtung dürfen. Jedes Kind hat einen Malkalender bekommen, dazu einen Regenbogenball und etwas Süßes. Für Kinder, die nicht in der Kita waren, haben es Erzieherinnen zu Hause abgegeben.

Nach Ostern haben Erzieherinnen Spenden zum Mitnehmen außen an den Kita-Zaun gehängt. Quelle: Kita Waldhaus

Nach Ostern haben Beschäftigte der Kita kleine Geschenkebeutel mit Stiften, Bastelmaterial, kleinen Büchern und Spieltieren außen an den Kita-Zaun gehängt und ein Schild „Zum Mitnehmen“ dazu gesellt. Zweimal sei das gemacht worden, sagt die Chefin, alle rund 50 Beutel seien am Ende weg gewesen.

Die Zeit mit wenig Kindern haben die Erzieherinnen genutzt, um die Gruppenräume umzugestalten und die Bildungsbereiche neu zu gliedern. Das wollten sie schon immer mal machen, hatten aber im Volllastbetrieb dafür keine Zeit.

Für die Erwachsenen steht an entscheidenden Stellen Desinfektionsmittel für die Hände bereit. Kinder sollen damit nicht behandelt werden. Häufiges Händewaschen ist für sie angesagt. Das ist einerseits einfach zu organisieren, weil nach den letzten Umbaumaßnahmen durch die Stadt jeder Gruppenraum einen eigenen Sanitärbereich hat, und sorgt andererseits stets für gute Laune.

Die sonst üblichen Stoffhandtücher sind durch welche aus Papier ersetzt worden. Quelle: Bernd Geske

Fachleute haben herausgefunden, dass die Hände so lange gewaschen werden sollten, wie das Singen von „Happy birthday to you“ dauert. So singen die Kinder im „Waldhaus“ in diesen Tagen stets beim Händewaschen das bekannte Lied und es ist gar nicht klar, ob man ihnen nach Corona das wieder abgewöhnen kann.

Büchlein „ Corona-Krise “

Die Awo als Träger hat der Kita ein kindgerechtes Büchlein mit Bildern zur Verfügung gestellt, das „ Corona-Krise verstehen“ heißt. Nach dem Vorlesen können sie nun besser Bescheid. Sie niesen und husten in die Armbeuge, wie es die Corona-Etikette verlangt. Der Ellbogen-Kick statt Händegeben zur Begrüßung ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen.

„Hier können es alle kaum erwarten, dass die Zeit kommt, in der alle Kinder wieder in die Kita dürfen“, verrät Kita-Leiterin Kathleen Rose. Die Mädchen und Jungen wollten endlich wieder mit ihren Freundinnen und Freunden spielen, die sie schon so lange Zeit nicht gesehen haben.

Von Bernd Geske