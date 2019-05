Premnitz

In der vergangenen Woche hat die Stadt Premnitz an der Bahnhofstraße einige Instandsetzungsarbeiten ausführen lassen. Der Anwohner Hubert Hackbarth hat sich darüber aber nicht gefreut, sondern Kritik geäußert. Die Instandsetzung sei verschwendetes Geld, hat er gesagt, außerdem sei die komplette Erneuerung der Bahnhofstraße schon mehr als überfällig.

Wie Hubert Hackbarth berichtet, war die Bahnhofstraße eine viel befahrene Umgehungsroute, als die Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 102 in den Jahren 1996 und 1997 erneuert wurde. Den Anwohnern sei versprochen worden, dass die Bahnhofstraße ausgebaut wird, wenn man sie nicht mehr als Umgehung braucht. Nach über 20 Jahren sei das noch immer nicht gemacht worden.

Ein Blick auf die Arbeiten in der Bahnhofstraße. Quelle: privat

Die Arbeiten vor ein paar Tagen nennt der Anwohner eine „Flickschusterei“. Ein viel größeres Problem seien die Schlaglöcher am Fahrbahnrand, mit denen nichts gemacht worden sei. Würde die Straße eine feste Begrenzung haben, könnte man auch die Schlaglöcher füllen.

Bürgermeister Ralf Tebling sagt, dass in diesem Jahr für 20.000 Euro die Planung zur Erneuerung eines 1. Abschnitts der Bahnhofstraße erarbeitet wird. Ausgebaut werden solle das Stück von der B 102 bis zur Kurve vor der Bahn, etwa 200 Meter lang. Die Bauarbeiten seien für 2021 vorgesehen.

Bitumen mit Aufsplittung

Die Arbeiten auf der Fahrbahn, erklärt der Bürgermeister, seien eine ganz normale Instandsetzung. Die Stadt habe das für mehrere Straßen in Auftrag gegeben. Bitumen mit Aufsplittung für insgesamt 22 000 Euro. Beauftragt worden seien nur Arbeiten im Asphaltbereich, sagt er, denn in den Schlaglöchern am Rand habe das keinen Sinn.

Weil es um Bauarbeiten in dem Bereich geht, teilt Ralf Tebling mit, dass in der Gartenstraße im Herbst die an der Seite stehenden Lärchen gefällt werden. Es sei vorgesehen, den Fußweg auf dieser Seite bis zur Feuerwehr grundhaft zu erneuern. Deshalb müssten die Bäume weichen.

Von Bernd Geske