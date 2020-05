Kulturförderverein gibt Büro in Premnitz auf

Havelland

Die Möbel sind ausgeräumt, die Bilder abgehängt, die letzten Kisten gepackt. Das Büro des Kulturfördervereins Mark Brandenburg in der Premnitzer Fabrikenstraße wird aufgelöst.

Und Johanna Leu, seit 2016 Vorsitzende des Vereins, wird die Führung abgeben. „Alles hat seine Zeit“, sagt sie. Das Büro sei nach dem Tod Michael Schönbergs, dem großen Förderer des Vereins, nicht mehr zu halten gewesen. Und mit der Vorstandswahl im September solle ein Teil der Arbeit in die Hände jüngerer Mitstreiter gelegt werden.

Vorstandswahl musste verschoben werden

Die Nachricht kommt nicht überraschend. Bereits Anfang des Jahres hatte Leu zusammen mit ihrem Vorstandskollegen Peter Kurth aus Rathenow mitgeteilt, sich aus der Führungsposition zurückzuziehen. Die Vorstandswahl sollte am 21. März stattfinden, musste aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Was sich wie ein Abgesang anhört, wirkt bei genauerer Betrachtung nicht mehr ganz so endgültig. „Der Verein wird fortbestehen“, sagt Johanna Leu, die – wenn sie denn gewählt wird – einen Sitz im Vorstand behalten will.

Weiterhin Kulturveranstaltungen

Und die bekannten Kulturprojekte in der Region, die von ihr und ihren havelländischen Mitstreitern organisiert wurden, soll es auch künftig geben. Wenn auch unter leicht veränderten Vorzeichen.

Aus der Veranstaltungsreihe „Kultur im Alten Hafen“ etwa wird „Literatur im Gespräch“. An unterschiedlichen Veranstaltungsorten soll den Gästen Literarisches präsentiert werden: Lesungen, Gespräche mit Schriftstellern, Buchbesprechungen, Vorträge.

Johanna Leu (Mitte) wird die Dichterstraße weiterführen: Hier ein Bild aus dem Jahr 2017 mir dem verstorbenen Mäzen Michael Schönberg und der Leiterin der Rathenower Stadtbibliothek Ulrike Wünsch. Quelle: Markus Kniebeler

Und auch die Märkische Dichterstraße, das zweite große Vorhaben des Kulturfördervereins, das von Johanna Leu betreut wurde, wird fortgesetzt.

In zwölf märkischen Orten, die von literarischer Bedeutung sind, wird bereits mit Hinweistafeln auf jene schreibenden Männer und Frauen hingewiesen, die den Ort bekannt gemacht haben. In Ribbeck etwa erinnert eine Tafel an das berühmte Gedicht Theodor Fontanes. Andere Tafeln hängen in Garlitz (Günter der Bruyn), Spremberg ( Erwin Strittmatter) oder Nennhausen ( Friedrich de la Motte Fouqué).

„Die nächsten Stationen sind schon geplant“, sagt Johanna Leu. Es hänge von der Entwicklung der Pandemie ab, wann man die Tafeln installiere.

Umzug nach Guben

Sitz des Vereins wird künftig Guben sein. Das hat was mit dem designierten Vorsitzenden zu tun. Andreas Peter, Leiter des Niederlausitzer Verlags, hat sich bereit erklärt, bei der Vorstandswahl im September zu kandidieren. Gegen diese Wahl dürfte es keine Widerstände geben. Im Gegenteil: Die Vereinsmitglieder sind dankbar, dass Peter die Verantwortung übernehmen will.

Und weil Peter am Sitz des Verlags ohnehin sein Büro hat und dort auch Platz ist, die märkische Bibliothek einzurichten, die von Vereinsgründer Werner Bader aufgebaut worden war, ist der Umzug nach Guben die ideale Lösung, um den Verein am Leben zu erhalten.

Der 2014 verstorbene Journalist und Schriftsteller Werner Bader aus Görne gründete den Kulturförderverein Mark Brandenburg. Quelle: Markus Kniebeler

Der vor sechs Jahren verstorbene Journalist und Schriftsteller Werner Bader aus Görne, der den Kulturförderverein ins Leben rief, hätte sich über die Gubener Lösung sicher gefreut. Denn die Verbindungen Baders in die Niederlausitz waren eng.

Geboren wurde Bader er in Haidemühl, einem Ortsteil der Stadt Spremberg. Und die Gründung des Vereins ging auf eine Idee zurück, die Bader gemeinsam mit seinem Freund Egon Wochatz aus Spremberg ausgetüftelt hatte.

Ehrung im Geburtsort

Übrigens kehrt ein Portrait Baders, welches das Premnitzer Vereinsbüro zierte, in die Geburtsstadt des Vereinsgründers zurück. Im Niederlausitzer Heidemuseum ist ein Plätzchen für das Bild reserviert. Baders Konterfei wird sich alles andere als in schlechter Gesellschaft befinden. Der Museumsbereich, in dem das Porträt des umtriebigen Görners hängen wird, ist dem berühmtesten Sohn der Stadt Spremberg gewidmet: Erwin Strittmatter.

Von Markus Kniebeler