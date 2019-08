Premnitz - Landesumweltamt: Weit unter den Grenzwerten Die Bürgerinitiative „Leben und Arbeiten im Havelland“ fordert einen Luftreinhalteplan für Premnitz. Den lehnt das Landesamt für Umweltschutz ab: Die Grenzwerte für Schadstoffe würden weit unterschritten.

Ende Juni hatte es in Premnitz einmal so gestunken, dass die Feuerwehr wegen vermuteten Gasgeruchs in die Straße der Freundschaft fuhr. Quelle: Kay Harzmann