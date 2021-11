Landkreis will „Kisy“ in Premnitz weiter unterstützen

Premnitz

Der Landkreis Havelland möchte das Projekt „Kisy“ der Arbeiterwohlfahrt Betreuungsdienste auch im kommenden Jahr unterstützen. Zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages unterbreitet das Jugendamt nunmehr in einer Vorlage den Vorschlag, „Kisy“ mit rund 246 700 Euro zu unterstützen.

„Kisy“ steht für „Kinder im System halten“ und ist ein Angebot der Jugendhilfe in der Stadt Premnitz. Das Angebot beinhaltet fallübergreifende und fallspezifische Arbeit – das berichtet das Jugendamt den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses .

Durch die intensive Arbeit der drei dort beschäftigen Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sollen Familien und Eltern gestärkt werden. Ziel sei es, in schwierigen Familiensituationen stationäre Maßnahmen zur Betreuung der Kinder zu vermeiden. „Stationäre Maßnahmen“ steht in dem Fall für die Einweisung von Kindern aus diesen Familien in ein Kinder- und Jugendheim.

Vorlage des Jugendamtes

Die fallübergreifende Arbeit, in Form von Beratungsangeboten und Gruppenangeboten, wird mittels einer offenen Anlaufstelle für alle rat- und hilfesuchenden Familien durch das Projekt „Kisy“ in Premnitz sichergestellt, heißt es in der Vorlage des Jugendamtes.

Davon profitieren zurzeit bis zu 60 sozialbenachteiligte Familien, ohne bereits schon eine Hilfe zur Erziehung zu erhalten. Weitere Erziehungshilfen könnte man so vermeiden.

Wolfgang Gall leitet das Sozialdezernat, zu dem auch das Jugendamt gehört. Quelle: Joachim Wilisch

Noch einen Vorteil bietet die Arbeit von „Kisy“ aus Sicht der Kreisverwaltung: „So kann der Bedarf von sozialpädagogischen Familienhilfen reduziert werden. Diese Maßnahme würde im Jahr pro Familie mitrund 14 000 Euro ins Gewicht fallen.

Dazu kommt die so genannte fallspezifische Arbeit.Hier betreut „Kisy“ in der Regel intensiv 15 Familien. Für diese Arbeit ist die Grundlage der zusammen mit dem Jugendamt erarbeitete Hilfeplan.

Großes Aufgabenfeld

Dieser Teilbereich des Projektes umfasst ein Finanzvolumen von rund 180 000 Euro. Das Angebot werde gut angenommen und arbeite mit Erfolg. „Kisy“ gibt es mittlerweile schon relativ lange. Es war am Anfang auch ein Angebot der sogenannten „aufsuchenden „Kisy” für „Kinder in ihrem System halten”.

Probleme in der Schule oder zu Hause Ärger mit den Eltern – das ist zunächst nicht ungewöhnlich. Die Situation spitzt sich mitunter zu, so dass man mit niemanden mehr reden kann oder möchte. Wenn dann noch Existenzängste den Eltern die Nerven rauben, sind Konflikte in der Familie zwischen Eltern, Kindern und im Umfeld oft die Folge.

Bei Kisy gab es auch schon kostenloses Mittagessen für Kinder. Quelle: Angelika Warmuth

So wurde die Arbeit der Station bereits im Jahr 2005 beschrieben. Das ist das Jahr, in dem „Kysi“ im September ans Netz ging. Damals war es ein Angebot der Awo Oberhavel GmbH. Inzwischen ist der Awo-Bezirksverband Potsdam zuständig und innerhalb des Verbandes die Awo-Betreuungsdienste GmbH.

Zudem arbeitet die Einrichtung auch eng mit der Stadt Premnitz zusammen.

Das wichtigste Ziel ist der Verbleib der Kinder und Jugendlichen in ihrem familiären Umfeld. Darum sollen die Mitglieder in den Familien durch die Betreuung in die Lage versetzt werden, sich selbst zu helfen. Das funktioniere durch die Stärkung der Selbstverantwortung junger Menschen und ihrer Eltern. Außerdem solle jedes Kind seine individuellen Fähigkeiten weiter entwickeln und ausbauen.

Was zu tun ist

Die aktive Gestaltung der Freizeit ist außerdem ein Arbeitsfeld. Bei „Kisy“ gibt es auch Hausaufgabenbetreuung, einen Eltern-Kind-Kreis und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche.

„Kisy“ bekommt das Geld, wenn neben dem Jugendhilfeausschuss auch der Kreistag zustimmt. Der hat Anfang Dezember den Haushaltsplan 2022 auf der Tagesordnung.

Insgesamt will der Kreis im kommenden Jahr verschiedene Erziehungs- und Beratungsstellen mit rund zwei Millionen Euro unterstützen. Quelle: Enrico Kugler

In Premnitz hat die Arbeiterwohlfahrt außerdem eine Erziehungs- und Familienberatungsstelle, die dem Awo-Bezirksverband Potsdam zugeordnet ist. Die Mitarbeiter beraten Hilfesuchende aus Premnitz, Rathenow, Milower Land und aus den Ämtern Rhinow sowie Nennhausen. Für die Beratungsstelle sollen rund 287 700 Euro für das kommende Jahr zur Verfügung gestellt werden.

Geld bekommt – wenn Jugendhilfeausschuss und Kreistag zustimmen – außerdem die Jugendsuchtberatung der Caritas. Die Erziehungs- und Beratungsstelle der Jugendhilfe des Evangelischen Johannesstiftes in Falkensee und Nauen wird mit fast einer halben Million Euro unterstützt. 45 500 Euro soll es für die Frühkindliche Elternberatung im Westhavelland geben. Träger ist der Verein „Kleeblatt“. In Nauen und Region ist das Familien- und Generationenzentrum FGZ für die Frühkindliche Elternberatung zuständig. 35 000 Euro sind im Haushalt 2022 eingeplant.

Kreistag entscheidet im Dezember

Insgesamt werden im Haushalt 2022 für Erziehungs- und Beratungsstellen ein Betrag von mehr als zwei Millionen Euro eingeplant.

Der Jugendhilfeausschuss tagt am Mittwoch in einer Woche (17. November) ab 16.15 Uhr im Blauen Saal des Kulturzentrums. Auf der Tagesordnung steht neben den Festlegungen zu den einzelnen Zuwendungen der Gesamthaushaltsplan des Kreises für 2022, der Jugendförderplan und die Änderung der Hauptsatzung des Landkreises. Damit soll ein Kreiskitaelternbeirat implementiert werden.

Der Kreistag wird voraussichtlich am 6. Dezember 2021 tagen.

Von Joachim Wilisch