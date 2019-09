Landrat gefragt: Wie kommt das Havelland nach vorn?

Premnitz

Er hat nicht geschimpft und nicht geklagt, aber die Probleme klar benannt. Landrat Roger Lewandowski ( CDU) war von Stefan Behrens ( Bündnis 90/Grüne) zum Premnitzer Stadtgespräch in die Villa am See eingeladen. Der Gastgeber wollte am Donnerstagabend von ihm wissen, wie das Havelland weiter nach vorne gebracht werden kann.

Roger Lewandowski, der aus Berlin stammt, machte den rund 30 Zuhörerinnen und Zuhörern gleich erstmal eine Freude, als er sagte: „Der Landkreis Havelland ist für mich im Land der schönste überhaupt.“ Die Menschen hier seien in ihren Orten fest verwurzelt, stellte er fest und leitete gleich zu den Problemen über.

Keine Busfahrer

Um bessere Möglichkeiten für die Mobilität zu schaffen, sei für den Öffentlichen Personennahverkehr in der letzten Zeit mehr gemacht worden, sagte der Landrat. Man habe durch Beschlüsse im Kreistag ein Konzept vorgelegt und Geld bereit gestellt. Das Problem sei jetzt aber, dass keine Busfahrer zu bekommen sind.

In der medizinischen Versorgung habe der Landkreis neue Modelle aufgelegt, damit Ärzte in die Region kommen, berichtete er. Gerade an jenem Tag habe er einen Arzt begrüßt, der in Nennhausen eine Zweigstelle eröffnet.

Mieten halb so hoch

Als Chance, die sich nach dem Speckgürtel bei Berlin jetzt verstärkt auch dem Westhavelland biete, beschrieb Roger Lewandowski, dass die Mieten in Rathenow mittlerweile nur halb so hoch wie in der Bundeshauptstadt sind. Mehr und mehr Berliner würden erwägen, nach Rathenow zu ziehen.

Stefan Behrens sagte, ein Industriebetrieb bekomme keine Elektriker, der Frisör finde keinen Lehrling, auf einen Zahnarzttermin müsse er drei Monate warten. Und fragte den Landrat: „Was läuft hier falsch?“ – „Die Lücke ist da“, stimmte ihm Roger Lewandowski zu. Jahrelang hätten die Betriebe bevorzugt Auszubildende mit Abitur genommen. Zu viele Jugendliche seien aufs Studium orientiert worden. Das räche sich heute, es müsse ein Umdenken geben. Es müsse wieder klargemacht werden, dass die mittlere Reife ein Schulabschluss sei, der etwas wert sei.

Halbstundentakt gefordert

„Wir versuchen, vernünftige Rahmenbedingungen hinzubekommen“, sagte Lewandowski. Junge Familien, die im Havelland ein Haus bauen wollten, möchten wissen, ob Kitas und Schulen vorhanden sind, ob das Internet da ist und wie sie zur Arbeit kommen. Rathenow brauche unbedingt einen Halbstundentakt der Bahn nach Berlin. Als Lewandowski das sagte, brandete spontan Beifall auf.

Für 2034 von der Bahn angekündigt, sei das viel spät. Aber besser spät als nie, so der Landrat: „Wir sind weiter dran, damit es vorher klappen kann.“ Beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg laufe derzeit seine Anfrage, teilte Lewandowski mit, ob es freie Zeitfenster gebe, in denen schon früher ein Halbstundentakt möglich sei. Vielleicht schaffe man bald „wenigstens ein bisschen mehr“.

Chance durch Flüchtlinge?

Danach gefragt, wie weit der Zuwachs durch Flüchtlinge eine Möglichkeit sei, um daraus Arbeitskräfte zu schöpfen, sagte der Landrat, die Integrationsquote liege derzeit bei 15 Prozent. Das sei nicht so wie gewünscht. Was die berufliche Integration betreffe, könne der Landkreis wenig machen. Weil Integration zuerst über die Sprache laufe, habe man mehr Sprachkurse aufgelegt.

Von Bernd Geske