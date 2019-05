Premnitz

Der Fahrer eines Lasters bemerkte am Dienstag gegen 13 Uhr beim Tanken in Premnitz, dass durch einen technischen Defekt am Tank Dieselkraftstoff auslief. Er alarmierte die Feuerwehr, weil schon eine größere Menge ausgelaufen war.

Insgesamt 15 Feuerwehrleute aus Premnitz und Rathenow waren im Einsatz. Die Leitung hatte Sebastian Smers. Wie dessen Fachberater Fabian Müller berichtet, waren rund 200 Liter Diesel ausgelaufen. Die Feuerwehrleute pumpten rund 80 Liter noch aus dem Tank.

Gefahrengutwagen geholt

Mit Spezialpumpen und Bindemittel nahmen die Einsatzkräfte den ausgelaufenen Kraftstoff vom Boden der Tankstelle auf, die während des Einsatzes gesperrt werden musste. Zum Einsatz kam auch der Gerätewagen für Gefahrengut, der dem Landkreis gehört.

Rund 200 Kilogramm Bindemittel wurden verbraucht. Eine Firma aus Döberitz wurde mit der Entsorgung betraut.

Während der Aufnahme des Treibstoffes wurden Löschmittel in Bereitschaft gehalten, für den Fall, dass es zu einem Entzünden gekommen wäre. Gegen 16.30 Uhr war der Feuerwehreinsatz beendet.

Von Bernd Geske