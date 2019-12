Premnitz

Zu einem Laubenbrand in der Kleingartensparte Am in Premnitz ist die Feuerwehr am Donnerstag gegen 17.30 Uhr gerufen worden. Im Einsatz waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Premnitz, Döberitz und Mögelin. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand die Laube schon voll in Flammen.

Zur Galerie Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr einen Laubenbrand in der Sparte Am Fenn löschen.

Wie Einsatzleiter Fabian Müller berichtet, gelang es den Einsatzkräften mit drei C-Rohren aber in kurzer Zeit, den Brand zu löschen. Außerdem mussten sie mehrere Kleintiere bergen, die neben der Laube untergebracht waren. Sie wurden Vertretern des Tierheims übergeben.

40 Kräfte im Einsatz

Im Einsatz waren bis zu 40 Feuerwehrleute. Gegen 21.30 Uhr war die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt.

Die Laube ist bei dem Brand komplett zerstört worden, berichtet die Polizei. Der Sachschaden könne nicht beziffert werden, weil der Eigentümer sich im Urlaub befinde.

Wie die Polizei mitteilt, dauern die Ermittlungen zur Sachlage noch an. Das bedeutet, dass Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen wird.

Von Bernd Geske