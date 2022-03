Lebendige Zentren: so hübscht sich Premnitz noch mehr auf

Havelland

Gute Nachrichten hatte der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling für die Premnitzer Stadtverordneten vor einer Woche zur Stadtverordnetensitzung dabei: „Das Landesamt für Bauen und Verkehr hat festgestellt, dass das Premnitzer Zentrumskonzept grundsätzlich für die Aufnahme ins Landesprogramm Lebendige Zentren geeignet ist.“

Mit dem Programm „Lebendige Zentren“ unterstützen der Bund und das Land Brandenburg die Städte dabei, die Attraktivität und Identität ihrer Innenstädte und historischen Stadtkerne zu steigern. Unterstützt werden die Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und der Erhalt von Stadt- und Ortskernen und historischen Altstädten sowie die Förderung von Nutzungsvielfalt und Profilierung der Innenstädte.

Das Ziel

„Ziel ist es, die Zentren zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur aufzuwerten“, heißt es dazu beim Landesamt für Bauen und Verkehr.

Ralf Tebling, Bürgermeister der Stadt Premnitz Quelle: Rüdiger Böhme

Die wichtigsten Vorhaben in Premnitz sind aus städtischer Sicht ein Jugendfreizeitplatz in der Fabrikenstraße, am „Stadion des TSV, die Aufwertung der Bereiche an der Havel sowie der Havelspielplatz“, sagte Bürgermeister Ralf Tebling. „Dazu kommen Straßenbaumaßnahmen, nämlich die Anne-Frank-Straße, die Johannes-R.-Becher-Straße, die Martin-Andersen-Nexö-Straße und die Thomas-Mann-Straße.“ Stadtprägend seien zudem die Sanierung der Steinbogenbrücke und der Rathausanbau.

Auch Rückbau gehört dazu

Zum Programm gehört auch der Rückbau. Dies betrifft in Premnitz drei DDR-Zeilenbauten in der Thomas-Mann-Straße und Johannes-R.-Becher-Straße – sie gehören zur Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft. Dazu kommt ein Wohnblock in der Erich-Weinert-Straße 21 bis 25 (WBG Premnitz). Tebling kann sich vorstellen, dass auf den Flächen ein Schul-Erweiterungsbau entsteht. „Wohngebäude werden es nicht sein.“

Vereinbart wurde, so Tebling, dass die Stadt beim Landesamt für Bauen und Verkehr auf der Grundlage des Zentrumskonzeptes eine städtebauliche Zielplanung sowie einen Vorschlag zur Abgrenzung der Gebietskulissen erstellt. Mit diesen Unterlagen werden die weiteren Abstimmungsgespräche geführt.

Es geht 2022 los

Das Gute an der Idee: Grundsätzlich unstrittige Vorhaben können bereits im Vorfeld bestätigt werden. Ziel ist darum, im Jahr 2022 bereits zu beginnen.

Zum Rathausanbau ist noch eine vertiefende Abstimmung notwendig. Tebling dazu: „Voraussetzung für die Förderung des Anbaues ist ein öffentlicher Architektenwettbewerb. Neun Büros nehmen an diesem Wettbewerb teil.“ Eine Auswertung der Architektenvorschläge erfolgt am 30. Mai.

So groß wie der Rathenower Rideplatz wird der Premnitzer Outdoorplatz nicht. Aber das Rathenower Projekt ist ein Vorbild. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Auch der Jugendfreizeitplatz könnte in diesem Jahr bereits begonnen werden. Erste Baumaßnahmen sind möglich, weil dafür die Eigenmittel hinreichen. Da es so aussieht, als ob Premnitz in das Programm „Lebendiges Zentrum“ aufgenommen wird, könnten dann bis zu 200.000 Euro für das Projekt zur Verfügung stehen.

Spätestens zu den Ferien

Der Outdoorplatz in der Fabrikenstraße wird aber schon in diesem Jahr geöffnet – spätestens bis zum Ferienbeginn am 7. Juli. Kostenloses WLAN ist am besagten Standort bereits vorhanden.

In Schülerbefragungen an den beiden Schulen sollen Schüler animiert werden, eigene Vorschläge zur Gestaltung zu machen. Mit der Öffnung soll eine wetterfeste Tischtennisplatte hergerichtet werden. Dies war ein Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt 2021.

Von Joachim Wilisch