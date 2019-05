Premnitz

Es gibt kaum jemanden, der die schillernden Insekten, deren Körper oft in funkelndem Türkis die Blicke auf sich ziehen, nicht kennt. Die Libellen sind faszinierende Wesen.

Weit mehr als 5000 Arten weltweit sind bekannt. Häufig verbindet man Libellen mit der Vorstellung eines Gewässers in der Nähe. Wer die Tiergruppe einmal genauer beobachten möchte, tut gut daran an einem Fließ- oder Stillgewässer nach ihnen zu suchen.

Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag, den 25. Mai. Die Naturwacht lädt um 10.30 Uhr zum Café am Premnitzer Stadtsee ein. Hier beginnt eine etwa zweieinhalbstündige Führung rund um den See.

Mit Kescher und Becherlupe der Natur auf der Spur

Heike Rothe, Mitarbeiterin der Naturwacht Westhavelland, und Oliver Brauner, Diplombiologe und freiberuflicher Entomologe an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde erläutern die Tier- und Pflanzenwelt.

Heike Rothe wird sich um die zu dieser Veranstaltung besonders eingeladenen Kinder kümmern und ihnen die Insektenwelt nahe bringen. Einige Kescher und Becherlupen stehen den Teilnehmern zur Verfügung. Wer solche Ausrüstungsgegenstände besitzt, ist herzlich eingeladen, diese auch mitzubringen.

Die hoffentlich reichlich gekescherten Insekten sollen anschließend im wörtlichen Sinne unter die Lupe genommen und den Teilnehmern vorgestellt werden.

Ein Biologe beantwortet Fragen

Biologe Brauner wird sich hauptsächlich der erwachsenen Teilnehmer annehmen und sein Augenmerk auf Insekten richten, ins Besondere auf die Libellen.

Was sind die Unterschiede zwischen Groß- und Kleinlibellen? Sind Azurjungfern wirklich die Hofdamen der Großen Königslibelle? Was ist ein Paarungsrad? Diese Frage und einige mehr beantwortet Brauner.

Mit etwas Glück werden die Teilnehmer der Führung auch die eine oder andere Exuvie – eine abgestreifte Larvenhülle – finden.

Die Teilnahme ist kostenlos

Anhand dieser Exuvien lässt sich einerseits noch bestimmen, welche Art hier geschlüpft ist und andererseits ist damit gleichzeitig das Vorkommen dieser Art für das Gewässer nachgewiesen, ohne das man gezwungen ist, nach den im Wasser lebenden Larven zu suchen.

Bei schönem Wetter werden sich am Premnitzer See aber auch die Imagines – fertig ausgebildete Insekten – verschiedener Libellenarten als glitzernde Juwelen präsentieren.

Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, für die Naturschutz- und Umweltbildungsarbeit der Naturwacht wird um eine Spende gebeten. Bei Fragen und um sich anzumelden wenden sich Interessierte an die Naturwacht in Milow, Telefon: 03386/20 04 19 oder mobil unter: 0175/7 21 30 64.

Von Christin Schmidt