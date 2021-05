Löscheinsatz: Erneut brennt es im Wald bei Mögelin

Mögelin

Erst am Pfingstmontag (24. Mai) war bei Mögelin (Premnitz) auf einem rund 100 Quadratmeter großen Waldstück ein Brand ausgebrochen, dessen Ursache bislang noch ungeklärt ist. Am Sonnabend (29. Mai) züngelten erneut Flammen auf dem Waldboden, offenbar hatte sich die Brandstelle erneut entzündet.

Trotz zwischenzeitlicher Regenfälle ist der Waldboden rund um den betroffenen Bereich – es handelt sich um Mischwald – staubtrocken. Die ausgerückte Feuerwehr Premnitz, die um 11.35 Uhr alarmiert worden war, löschte die erneut in Brand geratene Fläche erneut mit mehreren tausend Litern Wasser. Nach einer guten Stunde beendeten die Einsatzkräfte den Löscheinsatz. Während beim ersten Ausbruch des Feuers am Montag noch Waldbrandwarnstufe 3 geherrscht hatte, galt am Sonnabend – im gesamten Land Brandenburg – nur noch die geringste Waldbrandwarnstufe 1 (“sehr geringe Gefahr“).

Die Feuerwehr Premnitz rückte am Sonnabendvormittag um 11.35 aus. Quelle: Kay Harzmann

Der Einsatz hatte die Kameraden der Feuerwehr bereits am Pfingstmontag vor Herausforderungen gestellt. So hatten sich die Flammen an Büschen und Bäumen hinaufgefressen. Eine gefährliche Situation für die Einsatzkräfte, die durch schnelles Handeln jedoch Schlimmeres und eine Ausbreitung des Brandes im Forst mitten in unwegsamen Gelände verhindern konnten. Ein Problem war bereits am Pfingstmontag das unwegsame Gelände gewesen, wie Einsatzleiter Fabian Müller berichtet hatte. „Wir mussten wasserführende Fahrzeugende in die Nähe der Brandstelle bringen. So hatten wir Wasser zur Verfügung.“ Damit die Löscharbeiten nicht unterbrochen werden mussten, hatten die Wehren gar einen Pendelverkehr mit wasserführenden Fahrzeugen einrichten müssen.

Die Feuerwehr musste an der bereits am Pflingstmontag gelöschten Waldfläche erneut Hand anlegen. Quelle: Kay Harzmann

Das Feuer war am Montag von einem mobilen Hochsitz ausgegangen. Vermutet wurde nach erstem Stand, dass dies aufgrund von Brandstiftung ausbrach, da es sich tief im Wald befand.

Von MAZonline