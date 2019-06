Premnitz

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf einen Mann, der am Samstagnachmittag ein 12-jähriges Mädchen in einem Supermarkt in der Gerhart-Hauptmann-Straße bedrängt haben soll.

Der Mann hatte das Kind, das mit einem Rad unterwegs war, nach dem Einkauf vor dem Supermarkt angesprochen und war ihm ein Stück gefolgt.

Das Kind informiert sofort die Eltern, die eine Anzeige bei der Polizei erstatteten. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Supermarktes führten nicht zum Antreffen des beschriebenen Mannes.

In einer kindgerecht durchgeführten Befragung, konnte eine Personenbeschreibung des Mannes gefertigt werden. Demnach handelt es sich um einen etwa 30-Jährigen, der zwischen 150 -160 cm groß, von korpulenter Statur und asiatischem Aussehen war.

Bekleidet war der Mann mit einem weißen T-Shirt, einem weißen Base-Cup sowie einer kurzen Hose. Der Mann sprach nur sehr gebrochen Deutsch mit dem Kind.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachten konnten oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Havelland unter 03322 275-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg zu melden. Gern können Sie auch das Hinweisformular unter www.polbb.eu/hinweis nutzen.

Von MAZ