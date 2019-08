Premnitz

Für Aufregung sorgte am Freitagmittag in Premnitz die Mitteilung, dass sich ein Mann in der Stadt einem minderjährigen Mädchen genähert haben soll.

Das Kind saß an der Bushaltestelle nahe der örtlichen Oberschule, als der Fremde sie ansprach. Er soll sie gefragt haben, ob sie mit ihm kommen wolle. Darauf habe das Mädchen nicht reagiert, heißt es. Der Unbekannte soll sich danach in Richtung Waldstraße entfernt haben.

Die Polizei hat der MAZ diesen Vorfall bestätigt. Polizisten sind demnach ausgerückt und haben den Bereich um die Heinrich-Heine-Straße abgesucht. Die strafrechtliche Relevanz werde geprüft, heißt es. Zunächst war nicht bekannt, ob der Gesuchte gefunden wurde. Er soll laut Meldungen in lokalen Facebook-Gruppen „ein asiatisches Aussehen“ haben.

Zeugen gesucht

Ähnliche Fälle hatten bereits Anfang Juni die Stadt in Atem gehalten. Die Polizei suchte damals nach Zeugen, weil ein asiatisch aussehender Mann ein zwölfjähriges Mädchen in einem örtlichen Supermarkt angesprochen und bedrängt haben soll. Er habe das Kind nach dem Einkauf sogar noch ein Stück verfolgt. Die unverzügliche Suche nach ihm brachte zunächst keinen Erfolg.

Diskussion in einer lokalen Premnitzer Gruppe zu dem mutmaßlichen Vorfall am Freitag. Quelle: Screenshot/Facebook

Die Polizei gab nach der Beschreibung durch das Mädchen eine Suchmeldung heraus. Der Mann sei etwa 30 Jahre, 150 bis 160 Zentimeter groß, korpulent und von asiatischem Aussehen. Er habe mit dem Kind nur gebrochen Deutsch gesprochen und sei mit weißem T-Shirt, weißem Base-Cap und kurzer Hose bekleidet gewesen.

Bereits einen Tag nach dem Zeugenaufruf hatte die Polizei Anfang Juni den Mann gefasst. Durch Bürgerhinweise sei er sehr schnell ermittelt worden, hieß es. Nach den Polizeimaßnahmen war er entlassen worden, wurde aber am Tag danach erneut auffällig, als er in Premnitz eine 23-jährige Frau belästigte.

In Klinik eingewiesen

Die Polizei nahm ihn danach vorläufig fest und führte ihn dem sozialpsychiatrischen Dienst vor, weil vermutet wurde, dass er aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung auffällig wurde. Der Mann wurde in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Die Kriminalpolizei führte damals die Ermittlungen.

Ähnliches Aussehen

Der Mann, der am Freitagmittag mutmaßlich ein Mädchen ansprach, soll ähnlich aussehen. Er soll ein Base-Cap getragen haben, ein Finger der rechten Hand soll verbunden sein.

Von Bernd Geske und Philip Rißling