Masken, Abstand und Homeschooling: Premnitzer Fachschule hat sich an den Ausnahmezustand gewöhnt

Premnitz

In der Beruflichen Schule für Sozialwesen „ Sophie Scholl“ in Premnitz ist so leicht niemand mehr zu überraschen, wenn es um Corona geht. Alle tragen Schutzmasken, viele geschätzte Traditionen mussten aufgegeben werden, Homeschooling ist erprobt und einen Corona-Fall hat es auch schon gegeben.

Anfang November musste die Schule, deren Träger der Bezirksverband Potsdam der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) ist, eine Erzieherklasse und diverse Lehrkräfte in häusliche Quarantäne schicken, weil eine Fachschülerin positiv auf das Corona-Virus getestet worden war. Wie der stellvertretende Schulleiter Knut Gentes berichtet, stand er wegen weiterer Erkältungsfälle bei Kollegen plötzlich mit nur noch drei Teilzeit-Lehrkräften da.

Alle nach Hause

Weil der Präsenzunterricht mit so wenig Personal nicht zu bewerkstelligen war, wurden alle 190 Schülerinnen und Schüler für eine Woche ins Homeschooling nach Hause geschickt. Positiv dabei: Die Sozialschule hatte sich da schon der Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts angeschlossen, befand sich aber noch in der Erprobungsphase. Ein Sprung ins kalte Wasser.

„Einige hatte Startschwierigkeiten“, blickt Knut Gentes zurück, „aber jetzt können alle damit arbeiten.“ Die Cloud werde angenommen und intensiv genutzt. Videokonferenzen seien möglich. Schüler können miteinander chatten und Dateien hochladen. Lehrkräfte können Aufgaben erteilen und Lernaufträge vergeben.

Knut Gentes, stellvertretender Leiter der Beruflichen Schule für Sozialwesen. Quelle: Bernd Geske

Das hat sich unter anderem auch schon bewährt, weil die derzeit wöchentlich geplanten Tagespraktika wegen möglicher Corona-Gefahren wiederholt von den Einrichtungen abgesagt wurden. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler wechseln dann an diesem Tag ins Homeschooling über und müssen nachsehen, was in die Cloud für sie eingestellt worden ist.

„Der Vorteil dabei ist“, erklärt Knut Gentes, „wenn sich die Schülerinnen und Schüler einmal in der Cloud angemeldet haben, können sie von überall dort hinein gehen und arbeiten.“

Großes Praktikum okay

Glück hatten die diesjährigen Abschlussklassen. Ihr großes Praktikum hat ganz nach Plan gleich zu Beginn des Schuljahres stattgefunden, als gerade vergleichsweise wenig Einschränkungen galten. In der Zeit vom 10. August bis 9. Oktober ist es gut durchgelaufen.

In normalen Zeiten war es üblich, dass Schülerinnen und Schüler in Grundschulen, Förderschulen und Horten der Region verschiedene Arbeitsgemeinschaften leiten. Gegenwärtig sind es insgesamt zehn an der Zahl – bzw. wären es gewesen. Wegen der verschärften Corona-Maßnahmen ist entschieden worden, alle AGs erst einmal auszusetzen, um die Zahl der Kontakte zu vermindern.

In normalen Zeiten werden in der Awo-Schule jedes Jahr Weihnachtsmärchen für Kindergruppen gezeigt. Quelle: Bernd Geske

Traurig ist, dass die alljährlichen Feierlichkeiten der Awo-Schule im Dezember ersatzlos ausfallen müssen. Für den 7. Dezember war die Weihnachtsfeier der Herzsportgruppe in der Schule geplant. Vom 15. bis 17. Dezember waren drei oder vier Vorstellungen eines Weihnachtsmärchens für Kinder aus Kitas und Schulen vorgesehen. Alles musste wegen Corona abgesagt werden.

Mit den immer strenger werdenden Maskenvorschriften gibt es viele Erfahrungen. Zum Schuljahresbeginn am 10. August waren Masken nur im Schulgebäude, aber nicht im Unterricht verlangt. Seit 2. November sind Masken auch im Unterricht vorgeschrieben. Nach der Verschärfung zum 1. Dezember müssen die Masken immer und ständig auf dem ganzen Schulgelände getragen werden. Nur beim Essen dürfen sie abgelegt werden.

Der Wille ist da

Sollte tatsächlich auch noch der Fall eintreten, dass wegen Corona in der Schule gar kein Präsenzunterricht stattfinden darf, sehe er dem entspannt entgegen, stellt der stellvertretende Schulleiter fest. „Es ist eine schwierige Zeit“, resümiert Knut Gentes, „aber der Wille ist da, auch alle weiteren Herausforderungen zu meistern.“

Von Bernd Geske