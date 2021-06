Mehr Platz für Eigenheime in Premnitz

Premnitz

Schaut man sich die Bevölkerungsentwicklung von Premnitz an, dann ist der Wunsch der Stadtverordneten nachzuvollziehen. Um die Einwohnerzahlen neu zu beleben, müsse man in Premnitz mehr Flächen für Eigenheime zur Verfügung stellen. Seit März wird darüber schon diskutiert.

Die Voraussetzungen für weitere neue Wohnbebauung sollen im zweiten Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes der Stadt, das gegenwärtig läuft, festgeschrieben werden, hat Bürgermeister Tebling die Stadtverordneten wissen lassen. Hier gehe es um eine Vervollständigung mit Wohnhäusern an der Mozartstraße, eine beidseitige Bebauung der Makarenkostraße und auf Teilflächen im Ortsteil Mögelin an der Hauptstraße, an der Neuen Triftstraße und am Heidefelder Weg. Das klingt schon mal nicht schlecht, ist den Stadtverordneten insgesamt aber noch zu wenig.

14 Interessenten

Für das künftige Wohngebiet an der Friedrich-Engels-Straße (ehemaliges Gesundheitszentrum) liegen der Verwaltung derzeit 14 Interessenbekundungen vor, berichtet der Bürgermeister. Für das Junge Stadtquartier gebe es vereinzelte Anfragen.

Die Premnitzer Wohnungsbaugenossenschaft WBG werde dort mit der jetzt beginnenden Erschließung auf Mietersuche gehen. Zudem habe die WBG bei der Stadt einen Bauantrag für acht Doppelhäuser und ein Einfamilienhaus gestellt. Zunächst muss die Erschließung abgesichert werden.

Ralf Tebling, Bürgermeister der Stadt Premnitz Quelle: Rüdiger Böhme

Allerdings hatte Bürgermeister Ralf Tebling bereits Anfang Mai dar-auf hingewiesen, dass die Verwaltung nicht an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit geraten dürfe. Und das führte er bei einer Sitzung der Stadtverordneten nochmals aus: „Dies gilt aber nur im Falle weiterer Beschlussfassungen zur sofortigen Entwicklung weiterer Baugebiete.“ Die derzeit im Verfahren befindlichen Projekte sowie Schallschutzmaßnahmen in der Friedrich-Engels-Straße können durch die Verwaltung abgearbeitet werden, so Tebling. Das sei „ohnehin schon in der Bearbeitung“. Aus Sicht der Verwaltung erscheine es nicht erforderlich, aber auch nicht zielführend, das Gebiet Bunsenstraße an einen Investor zu veräußern.

Hoher Arbeitsaufwand

Der Verkauf wäre mit einem erhöhten Arbeitsaufwand verbunden, hieß es in der Stadtverordnetenversammlung. Zu beachten wäre, dass die Flächen dreier verschiedener Eigentümer öffentlich auszuschreiben sind. Dem müsse ein Interessenbekundungsverfahren vorgeschaltet werden. Wenn die Grundstücke einmal verkauft sind, habe die Stadt kaum noch kommunalen Einfluss auf den Zeitablauf der Investitionen.

Außerdem: „ Bauwillige könnten ihre Bauten nicht individuell gestalten, sondern müssten die vom Investor hergerichteten Häuser erwerben oder mieten“, so Tebling weiter. Bei einer Veräußerung durch die Stadt Premnitz besteht ein größerer Spielraum der Interessenten zur Gestaltung. Sie könnten sich individuell der verschiedensten Bauweisen im Rahmen des B-Plans bedienen. Die Bebauungsvielfalt wäre größer. Zudem ist die Stadt bei der Veräußerung der Grundstücke nicht an maximalem Gewinn orientiert. „Wir handeln dann im Sinne der Stadtentwicklung“, erklärte der Bürgermeister.

Im Bereich der Bunsenstraße sind Wasser- und Abwasserleitungen zu legen. Quelle: Bernd Geske

Im Eigentum der Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft PWG befinden sich 7 035 Quadratmeter. Die WBG verfügt über 2 375 Qua-dratmeter. Die Stadt selbst habe nochmals 2 000 Quadratmeter. Nach vorsichtigen Schätzungen können je nach Grundstücksgröße etwa bis zu 25 Bauparzellen hergerichtet werden.

Tebling weiter: „Um eine kostengünstige Erschließung zu realisieren, ist es sinnvoll, die Grundstücke aller Eigentümer gemeinsam zu erschließen.“ Die Stadt stellte daher Kaufanträge an die WBG und PWG. Die WBG will vorerst nicht verkaufen, mit der PWG wird verhandelt. Trotzdem habe man vor, die Grundstücke gemeinsam zu erschließen.

Dafür müssen aber zunächst Wasser- und Abwasserleitungen im Bereich der Bunsenstraße verlegt werden. Mit dem Wasser- und Abwasserverband seien bereits Gespräche geführt worden. Wenn alles abläuft wie geplant, dann könnten diese Arbeiten im Jahr 2022 eingetaktet werden, so Ralf Tebling abschließend.

