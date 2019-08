In zwei Bauabschnitten hat die Grundschule Am Dachsberg in den Jahren 2018 und 2019 neun neue Räume in einem Anbau an der Südseite bekommen.

Der 1. Bauabschnitt war auf 300 000 Euro veranschlagt, hat aber in der Endabrechnung 403 000 Euro gekostet.

Für den 2. Bauabschnitt sind 530 000 Euro eingeplant.

Dazu gehören ein Fahrstuhl, der in den Neubau gesetzt wird, und eine Rampe an einem Hintereingang. So wird die Schule barrierefrei.

Diverse Räume wurden umgebaut und renoviert.

Ein neues Brandschutzkonzept musste her, weil die Schule umfangreich umgebaut wird. Alle Arbeiten hierfür kosten 75 000 Euro. Dazu gehören 18 neue Rauchschutztüren sowie Lautsprecher und Sirene in jedem Raum.

Die Weitsprunganlage kostet 20 000 Euro.