Milow: Riesenkräne setzen Fahrbahn der Behelfsbrücke ein 

Wenn es um den Bau der neuen Havelbrücke bei Milow geht, dann hält die jetzige Woche ein paar spektakuläre Arbeitsschritte bereit. Zwei mächtig große Riesenkräne werden an beiden Ufern aufgebaut, um die Fahrbahnteile für die Behelfsbrücke einzusetzen. Am Dienstag wurden die ersten beiden Teile montiert, und es hat reibungslos geklappt.

Dass ein neuer Bauabschnitt beginnt, konnten die Kraftfahrer der Region schon erahnen, die am Freitag über die alte Bestandsbrücke gefahren sind, die nun erneuert werden soll. Die Brücke wurde derart gesperrt, dass der Verkehr jetzt nur noch auf ihrer westlichen Straßenseite abwechselnd in beide Richtungen rollen kann. Die östliche Fahrbahn wurde gesperrt, weil auf dieser Seite gleich neben der Brücke in Kranmontage die Fahrbahn der Behelfsbrücke eingesetzt werden soll.

Seit Freitagmittag ist die Ampelschaltung in Betrieb, hat Bauleiter Marco Röding von der beauftragten Baufirma RASK Brandenburg GmbH aus Werder gesagt. Es würden drei Ampelphasen geschaltet. Am Freitag gegen 21 Uhr kam dann von Cuxhaven her der erste Riesenkran an. Er wurde auf der Milower Seite der Brücke positioniert.

Am Dienstagvormittag nahte die erste Stunde der Wahrheit. Zwischen der Rampe auf der Milower Seite und dem ersten Behelfspfeiler im Fluss sollte das erste, 27 Meter lange Stück der Fahrbahn per Kran eingesetzt werden. Es war in der Nacht zuvor auf dem Straßenweg in zwei Längshälften antransportiert worden. Eine Hälfte wiegt fast 34 Tonnen. Das ist in etwa so viel, wie der legendäre russische Panzer T34 einst wog.

Das Einschweben der ersten Längshälfte verlief erfreulich zügig. Zusammen mit der anschließend montierten zweiten Hälfte entsteht hier dann eine Fahrbahn von 3,25 Metern Breite, dazu kommt der einseitige Gehweg, der 1,75 Meter breit wird. Leider war das beeindruckende Bauhandwerk schon aus geringer Distanz kaum noch zu sehen, weil dicker Nebel in der Landschaft hing.

„Bis jetzt klappt es gut“, hat Bauleiter Marco Röding resümiert und dann auf Donnerstag orientiert. Da werde es richtig interessant, hat er vorhergesagt. Dann werde in einem „Tandemhub“ das mittlere Stück der Behelfsbrücke eingesetzt. Jede der beiden 40,50 Meter langen Längshälften dieses Fahrbahnstücks wiegt gut 50 Tonnen.

Tandemhub bedeutet, dass zwei Riesenkräne gleichzeitig von beiden Seiten aus zum Einsatz kommen. Schließlich müssen diese zwei Fahrbahnelemente mit langen Auslegerarmen sauber und genau auf den beiden Behelfspfeilern im Fluss abgelegt werden, die ein gutes Stück von den Ufern entfernt im Havelwasser stehen.

Zweiter Kran aus Leipzig

Zum ersten Kran auf der Milower Seite, der für bis zu 500 Tonnen ausgelegt ist, kommt dann ein noch größerer zweiter Kran am Premnitzer Ufer, der bis zu 700 Tonnen heben kann. Er ist aus Leipzig angereist und so gewaltig, dass er auf der Baustelle erst mit Hilfe eines 200-Tonnen-Krans zusammengebaut werden musste.

Das dritte und letzte Fahrbahnstück der Behelfsbrücke soll dann am Freitag auf der Premnitzer Seite verlegt werden. Dessen zwei Einzelteile haben die gleichen Massen und Maße wie die auf der Milower Seite. Alle sechs Fahrbahnteile sind aus Stahl hergestellt worden. Die Flächen, wo später der Verkehr drüber rollen soll, haben sie eine spezielle Beschichtung bekommen.

In der nächsten Woche werden dann auf den Rampen der Behelfsbrücke die Geländer anmontiert. In der Woche danach sollen die Rampen selbst mit Asphalt für die Fahrbahn beschichtet werden.

Der jetzige Plan geht davon aus, dass die Behelfsbrücke ab Mitte November befahren werden kann. Wenn es so weit ist, kann der Abriss der alten Brücke beginnen.

