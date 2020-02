Premnitz

Zwei Zeugen beobachteten am Freitagabend gegen 22.10 Uhr auf der Alten Waldstraße in Premnitz einen Autofahrer, der sein Fahrzeug offenbar nicht unter Kontrolle hatte. Der 36-jährige Fahrer eines Pkw Nissan befuhr demnach die Straße und bog dann nach links in die Friedrich-Engels-Straße ein.

Kurz danach kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr mit beiden rechten Reifen des Pkw den dortigen Gehweg. Anschließend lenkte er gegen, überfuhr den linken Gehweg und stieß dann mit der linken Front in den dortigen Maschendrahtzaun. Der Zaun wurde dabei auf einer Länge von ca. 8 Metern und vier Metallpfosten beschädigt.

Am Pkw des Beschuldigten wurden das linke Vorderrad und der vordere Stoßfänger beschädigt. Trotzdem fuhr der Mann zunächst weiter in Richtung Fabrikenstraße, er drehte dann aber doch wieder um und begab sich zurück zum Unfallort.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 2,36 Promille. Ihm wurde die Fahrerlaubnis abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.600 Euro.

Von Bernd Geske