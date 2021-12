Mit Herzblut für den Mögeliner SC: Jens Grosdew wartet auf den FC Bayern

Mögelin

Will man Jens Grosdew mit wenigen Worten beschreiben, dann wäre wohl das Attribut „Hansdampf in allen Gassen“ nicht falsch. Weil aber dieses Attribut irgendwie auch ein negatives Image hat (wer will schon ein Hansdampf sein?), wollen wir es anders sagen: Jens Grosdew ist der Allgegenwärtige in Mögelin und Premnitz.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei waren die Jahre 2020 und 2021 wahrlich kein Spaß für den Ur-Mögeliner. Er, der zu Heimspielen des MSC Mögelin immer auf dem Sportplatz anzutreffen war, musste lange auf Fußball verzichten. Und er war ja nicht einfach nur so auf dem Sportplatz. Nein, er heizte das Publikum an und sorgte für Stimmung.

Gute Erfahrung

„Mir tut es weh, wenn ich dich verlieren seh“, heißt es in der Hymne des Vereins. Und das mag stimmen, diese Niederlagen schmerzen Jens Grosdew. Er kümmert sich auch sonst um allerlei Belange beim MSC Mögelin. Auf dem Dorf steht man zusammen. Und es ist eine gute Erfahrung, wenn ein Dorf noch seinen eigenen Sportverein hat.

Der gelernte Elektriker ist nicht nur in seinem Verein gefragt. Er bringt sich nicht nur für den Verein,0 ,sondern für die gesamte Dorfgemeinschaft ein. „Ich bin Ur-Mögeliner, da ist es vollkommen normal, dass man irgendwie beim MSC involviert ist“, hatte Grosdew mal in einem Interview gesagt. Und da ist es eben egal, ob man Fußball spielt oder nicht. Grosdew war nie ein Kicker.

Osterfeuer in Mögelin Quelle: Jens Grosdew

Wir erinnern uns an das Jahr 2004. Das Medium „Internet” war im Westhavelland noch sehr neu. Um junge und ältere Menschen mit Computern und dem Internet vertraut zu machen, entstanden Multimediazentren. Das waren Räume mit neuen oder gebrauchten Computern, wo man sich traf, um die digitale Welt zu erobern.

Im MMZ Mögelin

Jens Grosdew leitete das MMZ Mögelin. Chatten, E-Mailen oder Surfen – alles war möglich. Technisch ausgestattet wurde das MMZ vom Bürgerwirtschaftsnetzverein Rathenow. Dieser Verein war eine Idee des ehemaligen Rathenower Beigeordneten Hans-Jürgen Lemle.

Die erste Internetnacht zog damals zehn Leute in das Multimediazentrum. Bis spät nach Mitternacht blieben die Jugendlichen zusammen. Inzwischen sitzt man zuhause vor dem eigenen Laptop oder nutzt sein Smartphone. Letztere steckten zu der Zeit übrigens noch ganz in den Kinderschuhen.

Auftakt in die Karnevalsaison 21/22 in Premnitz Quelle: Joachim Wilisch

Jens Grosdew war schon immer computeraffin. Nicht nur am großen PC, auch in den Sozialen Netzwerken ist er unterwegs. Und er nutzt diese Netzwerke, um Nachrichten aus Premnitz in die ganze Welt zu tragen.

So zum Beispiel am 11. November vor dem Rathaus in Premnitz. Der Premnitzer Carnevalsverein holte sich den Rathausschlüssel ab und Jens Grodew übertrug das Ereignis live - mit Minikamera und Mikro.

Musik, Musik!

Wer will, der kann Jens Grosdew auch als DJ engagieren. Weil er auch das mit großer Hingabe macht, waren die Corona-Jahre verlorene Jahre für Jens Grosdew.

Und groß war seine Freude, als er endlich wieder mal Musik machen durfte. Einen lockeren Spruch hat der DJ ohnehin stets parat – die richtige Musik auch.

Wenn die Feuerwehr Mögelin unterwegs ist, wird man Jens Grosdew in der Nähe erblicken. Quelle: Jens Grosdew

Zurück zu den Sozialen Netzwerken. Jens Grosdew ist so etwas wie die Wetterwarnstation, wenn besondere Wetterereignisse angekündigt werden. Dann sorgt er dafür, dass Mitteilungen des Deutschen Wetterdienstes in der Community auch bekannt werden. Sollte es mal besonders heiß sein, hat er übrigens einen ganz speziellen Tipp: ein Bad in der Havel ist sehr erfrischend. Auf Facebook bekommt man dann auch schon mal ein Foto von dem Havelsprung.

Wenn die Feuerwehr etwas veranstaltet – Jens Grosdew hilft. Wenn besondere Gottesdienste anstehen – Jens Grosdew ist da, wenn er zu anderen Gelegenheiten gebraucht wird – kein Problem. Und weil er mit Werkzeug umgehen kann, steht stets irgendeine Aufgabe im Lastenheft.

Im Ortsbeirat

So einer muss auch im Ortsbeirat mitarbeiten. In das Gremium ist Grosdew gewählt worden. Er nimmt hier auch Einfluss auf politische Fragen und Themen, die über die Grenzen von Mögelin hinausgehen.

So hat sich Grosdew in den Corona-Jahren eine neue Aufgabe an Land gezogen. Er führt eine eigene Corona-Statistik, bei der er andere Einwohnerzahlen, als der Landkreis Havelland zur Basis nimmt.

Hier spielt der Mögeliner SC gegen Rot Weiß Nennhausen. Quelle: Verein

Und er kritisiert den Landrat mit schöner Regelmäßigkeit. Die Basiszahlen zur Berechnung müssen stimmen, sagt er. Noch so eine Fleißaufgabe. Allerdings: Landrat Lewandowski bekommt das nicht mit. Er lehnt den Besuch der Sozialen Netzwerke grundsätzlich ab.

Seine Computeraffinität setzt Grosdew auch beim MSC ein. Es lohnt sich, die Webseite zu besuchen. Es gibt viele Sportvereine die ihre Webpräsenz vernachlässigen – der Mögeliner SC gehört nicht dazu.

Mögelin, der MSC und Jens Grosdew Mögelin liegt im ziemlich genau in der Mitte zwischen Rathenow und Premnitz. Dass der Name des kleinen Ortes vielen Menschen im Lande, vor allem den sportbegeisterten, ein Begriff ist, liegt auch am seinem Sportverein, dem Mögeliner SC 1913. Seit 1913 wird hier Fußball gespielt, oft sehr erfolgreich, manchmal spektakulär in höheren Klassen, aber auch mit weniger vorzeigbaren Ergebnissen in unteren Ligen. Hauptsportart ist Fußball. Es gibt eine erste und zweite Männermannschaft, drei Nachwuchsteams und die Alten Herren. Daneben gibt es eine Tischtennisabteilung.Die alte, traditionsreiche Arena „Haveleck“ war die Heimstatt des MSC. 1963 – zum 50jährigen Vereinsbestehen – wurde der neue Sportplatz eröffnet. Später baute man ein Vordach, um den Zuschauern auch bei schlechtem Wetter angenehme Bedingungen zu bieten. Später wurde es erneuert und das Umfeld saniert. Im Jahr 2001 beschloss die Gemeindevertretung der damals noch selbstständigen Gemeinde Mögelin den Bau eines Multifunktionsgebäudes auf dem Gelände des Sportplatzes. Baubeginn war im Oktober 2003. Am 9. Januar 2004 war Richtfest und am 19. August wurde das neue Heim mit einer schönen Einweihungsfeier eröffnet. Während der Corona-Lockdowns hatten Mitglieder des MSC im Dorf einen Einkaufsservice angeboten. Es war der Beitrag der Sportler, um die Gemeinschaft in den schwierigen Wochen und Monaten zusammenzuhalten.

Das Lied des MSC Mögelin geht übrigens noch weiter: „...und in paar Jahren sind wir oben mit dabei. Dann putzen wir die Bayern weg, auswärts mit 10 zu 2. Schließlich werden wir, das versteht sich von allein, endlich Deutscher Meister sein.“

Schöne Träume

Träumen ist erlaubt. Und wer weiß, vielleicht kommen die Bayern ja wirklich mal. Aber dann ist klar, wer das Stadion rockt – nicht Robert Lewandowski oder Thomas Müller. In Mögelin steht Jens Grosdew wie die gelbe Wand von Dortmund.

Von Joachim Wilisch