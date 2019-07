Premnitz

Seit einigen Wochen gibt es Störungen im Vodafone-Mobilfunknetz in Premnitz. Zahlreiche Bürger haben sich diesbezüglich bereits an die Stadtverwaltung gewandt. Wie die stellvertretende Bürgermeisterin Carola Kapitza mitteilte, gibt es seit der Umstellung auf einen neuen Funkmasten Probleme.

Laut Verwaltung ist der alte Mast auf dem ehemaligen Gesundheitszentrum in der Friedrich-Engels-Straße inzwischen außer Betrieb und soll in 14 Tagen abgerissen werden. Der neue Funkmast steht bereits in unmittelbarer Nähe auf einem Gebäude der PWG und soll seit 1. Juli in Betrieb sein.

Wie Kapitza weiter mitteilt, gibt es aber tatsächlich Ausfälle. „Das ist für die ganze Stadt und die Region ein Problem“, so Kapitza. Die MAZ hat beim Unternehmen nachgefragt.

Neuer Mast soll LTE ermöglichen

„Der alte Funkmast wird aktuell außer Betrieb genommen. Zeitgleich wird der neue Mast in der Straße Im Winkel aufgebaut“, erklärt Volker Petendorf, Konzernsprecher bei Vodafone Deutschland. Wer einen Blick auf das Dach des Wohnblocks Im Winkel wirft, sieht, dass der neue Mast zumindest schon steht.

Wie Petendorf weiter mitteilt, soll Premnitz durch diese Infrastrukturmaßnahme an das LTE-Netz angeschlossen werden.

„Während der alte Mobilfunk-Standort nur die Technologien GSM (2G) und UMTS (3G) unterstützte, bietet die neue Station weiter GSM- und UMTS-Versorgung und bringt zusätzlich LTE (4G) nach Premnitz“, verkündet der Konzernsprecher.

Netzausfälle lassen sich nicht vermeiden

Die neue LTE-Mobilfunkstation sorge für eine spürbare Verbesserung der Mobilfunk-Versorgung. „Denn LTE ermöglicht Handygespräche in kristallklarer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs. Die Kunden können mit LTE auch unterwegs im Internet surfen und mobile Datendienste nutzen“, so Petendorf.

Telekom-Nutzer wissen das bereits. Sie verfügen in Premnitz schon seit Längerem über LTE. Zum Teil ist hierzulande bereits 5G verfügbar. Während des „Umzugs“ vom alten zum neuen Standort lassen sich vorübergehende Einschränkungen und Netzausfälle bei einzelnen Kunden nicht vermeiden, räumt Petendorf ein.

Bis 19. Juli soll zunächst der bisherige Zustand (GSM und UMTS-Versorgung) wiederhergestellt sein. Im August werden dann die bislang noch nicht vorhandenen LTE-Antennen installiert.

Der neue Funkmast auf dem Gebäude der PWG steht bereits. Dieser soll künftig auch LTE ermöglichen. Quelle: Christin Schmidt

Die Investitionskosten für den neuen Mobilfunk-Standort in Höhe von rund 150.000 Euro trägt Vodafone. Auf Facebook sorgt der Ausfall derweil für rege Diskussionen. Mareen Ausborn schreibt, sie habe zur Zeit generell schlechten Empfang.

Drastischer drückt sich Erika Schulze aus: „ Vodafone ist momentan in Premnitz Müll. Weiterhin kaum Empfang. Der Anbieter meint es ist ein Subunternehmer beauftragt, der Schwierigkeiten hat.“

Und Diane Fekete hat an einen Tipp für die Betroffenen: „Ruft dort an und verlangt eine Rückerstattung. Tat ich beim letzten Mal auch und habe einen Monat keinen Tarif zahlen müssen. Wenn keine Leistung erbracht wird, die man bezahlt, besteht ein Recht auf Rückerstattung.“

Von Christin Schmidt