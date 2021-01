Der 1,46 Millionen Euro teure Altarmanschluss der Grubenlanke an die Havel geht in die letzte Phase. Ein Baggerschiff bringt die 11 000 Kubikmeter Aushub auf dem Fluss nach Bützer, wo er mit Lkw abtransportiert wird.

Mögelin: Anschluss der Grubenlanke geht in die letzte Phase

Havelland - Mögelin: Anschluss der Grubenlanke geht in die letzte Phase

Havelland - Mögelin: Anschluss der Grubenlanke geht in die letzte Phase