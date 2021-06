Mögelin: Bowling-Bundestrainer und Hansa-Rostock-Fan Peter Lorenz fiebert bei der EM mit

Premnitz

Peter Lorenz ist in erster Linie als Nationaltrainer der Deutschen Bowling Union bekannt. Dass der Mögeliner auch ein großer Fußballfan ist, wissen vermutlich die wenigsten oder ahnen es erst, seit Lorenz beim Tippspiel der MAZ zur Fußball-Europameisterschaft mitmischt.

Bevor Peter Lorenz 1981 das erste Mal die Bowlingkugel in die Hand nahm, stand er für den TSV Chemie Premnitz als Mittelfeldspieler auf dem Platz. Ich habe bis zu meinem 17. Lebensjahr selbst Fußball gespielt, ich war im Trainingszentrum und in der Bezirksauswahl. Das war eine tolle Zeit, mit der ich viele schöne Erinnerung verbinde“, schwärmt Lorenz.

Dann nahm ihn ein Schulfreund Anfang der 1980er-Jahre mit zum Bowlen und alle weiteren Wege hätten sich irgendwie ergeben. Das bedeutet aber nicht, dass Peter Lorenz den Fußball abgehakt hat. Wenngleich er seither nicht mehr als Spieler auf dem Platz steht, die Leidenschaft für den Ballsport hat ihn bis heute nicht losgelassen.

„Fußball spielt schon mein Leben lang eine Rolle“, macht der 57-Jährige deutlich und betont, dass sein Interesse an dem Sport nach wie vor sehr groß ist. Während er früher fast jedes Spiel des FC Stahl Brandenburg verfolgte, ist er inzwischen Fan des FC Hansa Rostock. Die Verbundenheit habe sich bereits in den 1990er-Jahren ergeben, als Timo Lange von Brandenburg nach Rostock wechselte und dort zu einer Art Legende wurde.

Sympathien für Union Berlin

Der Fußball-Fan aus dem Havelland wechselte mit Lange emotional an die Ostsee. Noch heute erinnert er sich gern an die Zeit, als Hansa in der ersten Liga spielte. Auch wenn das lange her ist, mindestens ein Spiel pro Saison versucht Lorenz live im Stadion zu erleben.

Mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga vor wenigen Wochen ist die Motivation groß, auch weiterhin daran festzuhalten. Wenngleich Hansa nicht im Oberhaus mitmischt, die erste Liga verfolgt Lorenz dennoch.

Hier hegt er Sympathien für Union Berlin, ein Verein, der aus der Arbeiterklasse entstand. Und in der Spitzenklasse drückt er Borussia Dortmund die Daumen.

WM und Olympia auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher

Die Leidenschaft für den Fußball im Besonderen und den Sport im Allgemeinen kommt bei Lorenz nicht von ungefähr. „Ich wurde sehr sportorientiert erzogen und habe schon zu Zeiten des Schwarz-Weiß-Fernsehens mit meinem Vater Olympia, EM und WM geschaut, das waren echte Höhepunkte“, erinnert sich der Mögeliner.

Warum ausgerechnet Fußball sein Herz erobert hat? „Der Tag hat 24 Stunden und irgendetwas Sinnvolles muss man ja machen“, scherzt Lorenz. Fußball ist für ihn genau wie Handball einfach eine tolle Sportart, die nie langweilig wird. Auch Olympia sei nach wie vor für ihn interessant. Allerdings kenne er kaum noch einen Sportler.

Alle drei Söhne sind fußballbegeistert

„Es ist schade, dass viele Sportarten nicht mehr so präsent sind in den Medien – egal ob Leichtathletik oder Wintersport – früher kannte man die Namen, heute muss man sich erst mal belesen“, sagt Lorenz. Er weiß, wovon er spricht, denn im Bowling sei es ähnlich.

Sich darüber zu ärgern, ist aber nicht seine Art. Viel lieber genießt er es, die EM zu verfolgen. Am liebsten tut er das mit seinen drei Söhnen. „Mein Jungs sind ebenso fußballbegeistert wie ich. Da können wir schön philosophieren“, schwärmt Lorenz. Um die Spiele zu verfolgen, bauen sie schon mal den Beamer in der Garage auf und fiebern mit der deutschen Elf mit.

80 Millionen Bundestrainer

Auf die Frage, ob Trainer Joachim Löw gerade einen guten Job macht, reagiert der Mögeliner trotz seiner Erfahrung als langjähriger Fan mit Zurückhaltung.

„Wir haben 80 Millionen Bundestrainer in diesem Land und jeder weiß, wie es besser geht. Dabei muss man aber immer auch schauen, was die Spieler umsetzen können und das ist nicht immer einfach“, weiß der Mögeliner, der gerade die deutschen Bowler auf die Weltmeisterschaft in Dubai vorbereitet.

Die ist vom 6. bis 14. November geplant. Für die Jugendlichen wird es bereits im September ernst, dann findet im niederländischen Tilburg die EM statt. Heißer Favorit ist der Havelländer Paul Purps.

Von Christin Schmidt