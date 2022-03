Mögelin/Rathenow

Es wird ein waghalsiges Unterfangen. Vier Unternehmer aus Mögelin planen einen Hilfstransport in die Ukraine. Geladen hat das Fahrzeug alles, was die Menschen im Kriegsgebiet benötigen.

Fabian Müller aus Mögelin lagert die Güter für die Ukraine zurzeit zum großen Teil in seiner Firma. „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Menschen“, sagt Müller. Vor einigen Tagen haben sie im Optikpark Hilfsgüter geladen, die dort gesammelt wurden. Trotzdem wollen die Initiatoren der gefährlichen Tour noch mehr Hilfsgüter mitnehmen. „Wir benötigen jetzt vor allem Verbandsmaterial, Medikamente und haltbare Esswaren“, erklärt Fabian Müller.

Ukraine-Hilfe aus Mögelin: Bus mit Johanniterkreuz

Einer der Unternehmer hat einen Fuhrbetrieb und verfügt über die richtigen Fahrzeuge. „Ein Bus ist mit einem Johanniterkreuz ausgestattet, das wird beim Transport ganz bestimmt helfen“, sagt Fabian Müller.

Ukraine-Hilfe aus Mögelin: Fabian Müller und weiterer Helfer packen an, um den Menschen zu helfen. Quelle: Kay Harzmann

Die Initiative ist nicht ungefährlich. Am kommenden Wochenende soll sich der Treck Richtung Ukraine in Bewegung setzen. Das genaue Ziel kennt Müller nicht. „Unser Ansinnen ist aber, dass wir die Hilfsgüter direkt zu den Leuten bringen. Wir wollen nicht, dass da noch zahlreiche Drittorganisationen dazwischengeschaltet sind.“

Ukrainische Flüchtlinge ins Havelland holen

Die Gruppe will jedoch nicht nur Hilfsgüter in die Ukraine befördern. Geplant sei, so Müller, zudem ukrainische Flüchtlinge zurück mit nach Deutschland zu nehmen.

Wo die Flüchtlinge, die mit dem Treck ins Havelland kommen, untergebracht werden, steht noch nicht fest. Klar ist: Ukrainer, die in Premnitz ankommen, melden sich an der Anlaufstelle im Verwaltungsgebäude der Arbeitsförderungsgesellschaft. Von dort werden die Flüchtlinge dann zu den Behörden weitergeleitet. Auf jeden Fall ist eine Meldung bei der Ausländerbehörde des Kreises notwendig. Sofern die Flüchtlinge ansonsten wissen, wo sie unterkommen, können sie sich dann da anmelden.

Darüber hinaus gibt es inzwischen viel Platz in den Hallen des MAFZ-Erlebnisparkes in Paaren im Gien. Dort ist eine Großunterkunft eingerichtet worden, die von den Johannitern betrieben wird. In Premnitz selbst stehen Wohnungen für Flüchtlinge zur Verfügung, die auch über den Landkreis vergeben werden.

Bereits 120 Flüchtlinge herausgeholt aus Krisenregion

Die Mögeliner Unternehmer planen nicht den ersten Konvoi dieser Art. Sie hatten mit weiteren Helfern haben rund 120 Frauen, Kinder und Alte von der polnisch-ukrainischen Grenze in Sicherheit ins Havelland gebracht. Fabian Müller: „Wir fühlen uns weiter verantwortlich für diese Menschen und wollen sie auch im Nachgang betreuen.“ Gebraucht werden dringend Möbel, Decken, Kissen, Bettwäsche, Handtücher, Hausrat zur Ausstattung von Wohnungen für die Flüchtlinge und Fahrräder.

Auch wer Unterkunft geben möchte, kann sich melden bei Fabian Müller. Auch mit dem Landkreis Havelland arbeiten die engagierten Ukraine-Helfer eng zusammen. Das ist der Kreisverwaltung wichtig: Um die Ankunft und Verteilung Geflüchteter, die nicht über die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in den Landkreis Havelland kommen, sondern über privat organisierte Hilfsaktionen, besser planen und koordinieren zu können, bittet der Landkreis um rechtzeitige Einbindung in Hilfsaktionen. Nur so könne sichergestellt werden, dass Kräfte sinnvoll genutzt werden, lässt die Kreisverwaltung wissen.

Mögelin: Vier Unternehmer haben Bus organisiert

Wie berichtet, haben die vier Unternehmer und weitere Helfer aus dem Premnitzer Ortsteil einen Bus organisiert, mit dem die Kriegsflüchtlinge ins Havelland gefahren wurden.

Wenn die Ukrainer in Mögelin ankommen, bekommen sie zunächst warme Getränke und Essen, so Fabian Müller. Immer wieder erwähnt der Mögeliner die selbstlose Hilfe vieler Menschen, was ihn stets überwältige. Dazu zähle etwa eine Bäckerei, die belegte Brötchen gespendet habe. Es machen auch immer mehr Helfer mit. „Viele Bürger bieten uns Möbel, Unterbringung, Decken und Kissen an, alles was gebraucht wird.“ Westhavelländer mit guten Russischkenntnissen sprangen als Übersetzer den Helfern zur Seite.

Nun steht also der nächste Konvoi in die Ukraine bevor. Fabian Müller und seine Mitstreiter hoffen, dass der Bus sicher und wohlbehalten ankommt, um die Hilfsgüter zu entladen. Und ebenso wohlbehalten sollen die Flüchtlinge später in Premnitz ankommen.

Kontakt für Helfer und zur Abgabe von Spenden unter Telefonnummer 0173/ 6 02 60 72.

Von Joachim Wilisch