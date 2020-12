Mögelin: Familie Rohde hat das schönste Weihnachtshaus

Mögelin

Wenn es dunkel ist, fahren die Autos im Schritttempo vorbei, und Fußgänger bleiben stehen. Es gibt viel Schönes zu sehen am Weihnachtshaus von Familie Rohde in Mögelin. Leuchtende Bäumchen, Sterne, jede Menge Lichterketten, ein Pinguin, ein Hirsch, eine Eule, ein Rentier, ein Eichhörnchen und noch viel mehr laden zum Betrachten ein. Hinten im Garten ist das illuminierte Spielhaus zu sehen und das i-Tüpfelchen ist der Schneemann auf dem Dach.

Familie Rohde hat das schönste Weihnachtshaus im Havelland, haben die MAZ-Leser entschieden.

Die MAZ-Leser waren der Meinung, dass es das schönste Weihnachtshaus im Landkreis Havelland ist. Mit 43,9 Prozent der Stimmen wurde es souverän auf Platz 1 gewählt. Platz 2 in Schönwalde kam auf 17,1 Prozent.

Für Sandra und Carsten Rohde ist es zur Ehrenpflicht geworden, ihr Haus an der Hauptstraße 106 jedes Jahr ein bisschen schöner zu schmücken. Beide haben sich einst als Schüler im Humboldtgymnasium Premnitz näher kennen gelernt. Sie wohnten später einige Jahre in Berlin und hielten dann Ausschau nach einer guten Möglichkeit, wieder in die Heimat zurück zu kehren.

Sandra und Carsten Rohde mit ihren Kindern Hanna und Paul (links). Quelle: Bernd Geske

2013 ging es ganz schnell. Bei der Einweihungsfeier des Hauses an der Hauptstraße 104 waren sie Anfang des Jahres bei früheren Schulfreunden zu Gast und sahen das Haus Nr. 106 im Rohbau stehen. Sie kauften es, heirateten im Juni, zogen ein im Juli und im August kam ihr erstes Kind. Tochter Hanna ist jetzt sieben Jahre, ihr kleiner Bruder Paul ist zwei.

Natürlich haben die Kinder viel Freude an der weihnachtlichen Dekoration. Doch deren Wurzeln reichen viel weiter zurück. Die Eltern von Sandra und Carsten Rohde schmücken schon seit langer Zeit ihre Häuser mit Lichterketten und Figuren.

Eichhörnchen und Eule gleich neben der Haustür. Quelle: Bernd Geske

Gleich im Advent 2013 haben sie ihr eigenes Haus erstmals geschmückt. Mit Lichterketten an der Dachrinne und an den Fenstern – mehr hatten sie damals noch nicht. Zum Weihnachtsfest dieses Jahres hat ihnen dann Schwiegermutter eine leuchtende Eule geschenkt. Schritt für Schritt haben sie in den Jahren danach immer Elemente dazu gekauft.

2015 folgte ein größerer Schritt. Da hat ihre zweieinhalbjährige Tochter angefragt, ob auch ihr Spielhaus mit Schaukel und Rutsche mit Lichterketten verschönert könnte. Na selbstverständlich!

Das Spielhaus im Garten. Quelle: Bernd Geske

Die Lichterkette um die Krone des Baums im Vorgarten musste mehrfach verlängert werden, weil der Baum halt gewachsen ist. Die Figur, die von allen Rohdes am meisten geliebt wird, ist der Pinguin. Gekauft 2019. Das war auch das Jahr, in dem die Familie zum 3. Advent erstmals vor ihrem Weihnachtshaus zu einer Grill-und-Glühwein-Party eingeladen hat. Fast 50 Leute kamen vorbei. Das war damals noch erlaubt. Auch dieses Jahr hätten sie wieder eingeladen – doch wegen Corona ist das ja leider verboten.

Die Rohdes haben sich bei der MAZ-Wahl beworben und gewonnen. Doch um das Projekt in seiner ganzen Dimension zu verstehen, muss man wissen, dass es hier sogar um zwei Weihnachtshäuser geht. Familie Haase von Nr. 104 nebenan schmückt ihr Haus nämlich auch mit Lichtdekoration. Dabei werden die Elemente beider Seiten sogar aufeinander abgestimmt.

Zweimal drei Sterne zwischen den Häusern. Quelle: Bernd Geske

Zweimal drei Sterne in gleicher Ausführung sind deshalb dieses Jahr erstmals zwischen den beiden Gebäuden platziert worden. 2021 soll das noch ausgebaut werden. Ein leuchtender Torbogen vielleicht oder eine Lichterkette von Dach zu Dach, das könnten die beiden Familie sich gut vorstellen. Lassen wir uns überraschen...

Von Bernd Geske