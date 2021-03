Mögelin: Projekt Grubenlanke dauert länger

Premnitz

Selten sind die Beteiligten so entspannt in eine Nachspielzeit gegangen wie hier. Die Arbeiten zum Altarmanschluss der Grubenlanke nahe am Premnitzer Ortsteil Mögelin sollten laut Plan bis Ende Februar abgeschlossen werden. Weil es aber vor einigen Wochen eine längere Frostperiode gab, in der auch die Havel teilweise zugefroren war, mussten die Arbeiten in dieser Zeit naturgemäß ruhen. Darum geht es in die Verlängerung.

Das ist bei einem so großen Projekt am Ufer der Havel aber nicht so leicht gemacht wie auf dem Fußballplatz. Die Bauzeit war durch die Genehmigungsbehörden von Anfang an auf die eher kalte Jahreszeit von September bis Februar begrenzt worden, weil sich alles in einem sensiblen Naturraum abspielt und möglichst wenig Pflanzen und Tiere beeinträchtigt werden sollen.

Die Grubenlanke ist jetzt viel breiter als früher. Quelle: Bernd Geske

Wie jetzt Marco Kapfer vom Bereich Tiefbau der Stadt Premnitz aber berichtet, hat das Landesamt für Umwelt der Verlängerung der Arbeiten bis Ende März zugestimmt. Und der größte Teil ist ja auch schon geschafft.

Mit einem Kostenaufwand von 1,46 Millionen Euro ist der Altarmanschluss der Grubenlanke das gegenwärtig teuerste Vorhaben der Stadt, die als Bauherr auftritt. Das Projekt wird aber zu 90 Prozent von der Landesinvestitionsbank gefördert und den Eigenanteil von zehn Prozent übernimmt der Naturschutzbund Deutschland.

So stark zugewachsen war sie vor Beginn der Arbeiten. Quelle: Bernd Geske

Die Stadt Premnitz bekommt bei diesem für eine Kommune eher ungewöhnlichen Vorhaben außerdem sehr qualifizierte Unterstützung, weil das Nabu-Institut für Fluss- und Auenökologie unentgeltlich die fachliche Verwaltung übernimmt. Das hat viel Erfahrung mit Angelegenheiten dieser Art, weil es für die Renaturierung der Unteren Havel zuständig ist, für die 40 Millionen Euro vorgesehen sind.

Für den ebenfalls gewünschten Altarmanschluss der Grubenlanke hatte das Budget der Renaturierung aber nicht mehr gereicht. Darum ist schließlich der nun praktizierte Weg gesucht und gefunden worden. Im September und Oktober wurde zunächst die Grubenlanke ausgebaggert. Stattliche 11.000 Kubikmeter Erdaushub sind aufgehäuft worden.

11.000 Kubikmeter Erde sind ausgebaggert worden. Quelle: Mette Wasserbau

Etwas später hat das Baggerschiff „Carrera“ den gesamten Aushub über die Havel zu einem provisorischen Hafen in der Nähe von Bützer gebracht, der extra für diesen Zweck angelegt worden ist. Wie Marco Kapfer sagt, ist mittlerweile der gesamte Erdaushub vom Hafen abtransportiert worden. Eine Kalkulation geht davon aus, dass dafür rund 440 Laster gebraucht werden.

Das Baggerschiff „Carrera“ hat den Aushub nach Bützer transportiert. Quelle: Bernd Geske

Der letzte Abschnitt soll nun die Aufweitung des Einlaufbereichs der Grubenlanke an der Havel sein. Er soll von gegenwärtig rund zehn Metern auf künftig 60 Meter Breite aufgeweitet werden, damit viel mehr Wasser als bisher in den Altarm hineinströmen kann. In der nächsten Woche sollen die Arbeiten dort beginnen. Einiges wird noch abgebaggert. Dann wird bis Ende März der vorhandene alte Buhnenkopf neu befestigt – und fertig ist die Lanke.

Von Bernd Geske