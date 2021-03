Mögelin

Zwei Unfälle an einem Tag und zwei Straßensperren erlebten die Mögeliner am Freitag. Am Nachmittag stießen in Höhe der Tankstelle in der Mögeliner Chaussee, Ecke Döberitzer Straße im Kreuzungsbereich zwei Fahrzeuge zusammen, am Abend knallte es noch einmal.

Dieses Mal fuhr an fast der selben Stellen an der Bundesstraße 102 in Mögelin der Fahrer eines Pkw frontal auf einen Lkw, der mit Warndreieck und Blinklicht etwa 50 bis 100 Meter vor der Tankstellen Kreuzung in Mögelin in Fahrtrichtung Rathenow statt. Warum der Autofahrer frontal gegen den Lkw fuhr, muss nun die Polizei klären.

Verletzt wurde bei diesem Unfall laut Polizei niemand. Allerdings musste die B102 wieder voll gesperrt werden. Von 19.45 bis 21 Uhr kam hier niemand durch.

Von MAZonline