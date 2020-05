Premnitz

Am Montag gegen 15 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Premnitz, Mögelin und Döberitz wegen eines angeblichen Gebäude-Großbrandes in der Bergstraße von Premnitz alarmiert. Es hat aber nur eine Mülltonne gebrannt, die an einer Hauswand stand. Zum Glück war diese nicht mit einer Dämmung versehen, sonst hätte sie leicht Feuer fangen können. Die Feuerwehren konnten den Brand zügig löschen und so größeren Schaden verhindern.

Zur Galerie Die Feuerwehr musste am Montagnachmittag eine Mülltonne in der Bergstraße löschen.

Anzeige

Von Kay Harzmann