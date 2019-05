Premnitz

Die Begegnungsstätte des Ortsverbandes Premnitz der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) hat schwierige Zeiten hinter sich. Weil das Kulturhaus Liebigstraße umfassend umgebaut wird, mussten die Seniorinnen und Senioren ihre vertrauten Räumlichkeiten für acht Monate verlassen. Seit kurzem sind sie wieder zurück und starten alle Angebote neu.

Viele Gruppen haben sich in der Zeit der Ausquartierung an anderen Orten weiter getroffen, berichtet die Ortsvereinsvorsitzende Barbara Riedel. Die Sportgruppe übte im Kulturhaus Fabrikenstraße. Die Gruppe „Starker Rücken“ trainierte in der Awo-Schule „ Sophie Scholl“. Die drei Bastelgruppen kamen ebenfalls im Kulturhaus Fabrikenstraße zusammen. Die „Tanzmäuse“, die kürzlich ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert hatten, trafen sich im Gemeindehaus „Arche“. Die Skatspieler wichen aus ins Anglerheim.

„Sucht euch alle selber etwas“, habe sie den Gruppenverantwortlichen gesagt, blickt Barbara Riedel zurück. So viele Ausweichquartiere habe sie nicht organisieren können. Am Ende habe es für fast alles eine Lösung gegeben.

Die Ortsvereinsvorsitzende Barbara Riedel in einer kurzen Trainingspause. Quelle: Bernd Geske

Allein die monatlichen Tanzveranstaltungen mit Klaus Martin hatten ausfallen müssen. Deshalb war der Andrang so groß, als am 9. Mai die Awo mit dem ersten Seniorentanz nach der langen Pause die Einweihung ihrer neu gestalteten Begegnungsstätte feierte.

Nur einmal hatte es zwischenzeitlich bei der traditionellen Fahrt zum „Stollenanschnitt“ mit Musik in Haage die Gelegenheit zum Tanz gegeben. Die Weihnachtsfeier des Awo-Ortsvereins hat im Saal des Kulturhauses Fabrikenstraße stattgefunden.

Die Sportgruppe übt meistens im Kreis. Quelle: Bernd Geske

Der Vorstand hatte der Stadt immerhin abgetrotzt, dass während der ganzen Bauzeit ein kleines Büro in der Begegnungsstätte erhalten bleiben durfte. Jeden Dienstag war dort von 9 bis 11 Uhr der altbekannte Anlaufpunkt für die Mitglieder.

Jetzt werden ein paar Weichen anders gestellt. Der Saal ist ein bisschen kleiner geworden, aber das fällt kaum auf. Die Decke des Saales ist nach unten abgehängt und mit Wärmedämmung versehen worden. Das wird Heizkosten sparen. Zwei Räume hat die Awo abgegeben, damit eine Eltern-Kind-Gruppe eingerichtet werden kann. Wunderbar ist die neue Küche, die in etwa genauso groß ist wie vorher die beiden kleinen Küchen zusammen. Nicht zuletzt ist eine neue Behindertentoilette eingebaut worden.

Bei der Awo in Premnitz ist immer was los. Quelle: Bernd Geske

„Wir freuen uns, dass alles so schön geworden ist“, teilt Barbara Riedel mit. Bei Carola Kapitza in der Stadtverwaltung habe sie für alle Fragen immer ein offenes Ohr gefunden. Sie habe alles möglich gemacht. Der Fußboden im Saal sei vor ein paar Wochen extra noch einmal versiegelt worden.

Jetzt zieht wieder der Alltag ein. Der erste vollständige Monatsplan seit August 2018 ist der für Juni 2019. Montags trifft sich die Informationsgruppe für Frauen und die Sportgruppe „Starker Rücken“. Dienstagvormittag ist Seniorensport und am Nachmittag Training für die „Tanzmäuse“. Mittwochs ist wieder Spielnachmittag. Donnerstags ist alle vier Wochen Tanznachmittag. Von Freitag bis Sonntag steht die Begegnungsstätte zur Verfügung für Familienfeiern.

Der nächste Höhepunkt

Der nächste Höhepunkt findet Ende Juni statt. Da fährt eine Gruppe für drei Tage nach Wien. Das Showorchester von Ronny Heinrich gibt dort ein Konzert, das lassen sich einige Premnitzer Awo-Mitglieder nicht entgehen.

Von Bernd Geske