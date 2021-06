Premnitz

Die Premnitzer Stadtverordneten haben den Kindern und Jugendlichen, die das Naturbad besuchen wollen, eine schöne Überraschung bereitet. Seit diesem Sonnabend hat das Naturbad geöffnet – und Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre müssen in diesem Jahr keinen Eintritt bezahlen, wenn sie ins Premnitzer Freibad kommen. Diesen Beschluss fasste die SVV am Donnerstag.

Die SPD-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung (SVV) hatte den Beschlussantrag zusammen mit DMP/FDP und den Linken vorgelegt. Schon in den vorangegangenen Ausschusssitzungen wurde das Thema freundlich aufgenommen.

Kinder litten besonders

„Das ist eine sehr schöne Sache“, freute sich Mathias Hohmann, der Vorsitzende des Betreibervereins „Naturbad Premnitz“ über den Plan. Gemäß Preistabelle müssten Kinder und Jugendliche pro Tag 2,80 Euro Eintritt bezahlen. Es sei ein schöner Zug der Stadtverordnetenversammlung, den Kindern und Jugendlichen dieses Geld zu erlassen. Für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr ist der Eintritt übrigens jetzt schon frei. Keine Probleme sieht Hohmann, die neue Regelung umzusetzen.

Kinder und Jugendliche haben besonders unter den Einschränkungen gelitten, heißt es in der Begründung. Seit Dezember 2020 haben sie auf vieles verzichten müssen. Ungewollt hätten sie somit erheblich zur Pandemiebekämpfung beigetragen. Der fehlende Kontakt zu Freunden, Mitschülern oder zum geliebten Sportverein habe weitere Spuren hinterlassen. „Wir haben die Gelegenheit, uns bei den Kindern und Jugendlichen zu bedanken“, betonte die SPD-Fraktion im Vorfeld der SVV. Sie hätten es verdient, den Sommer mit ihren Freunden zu genießen. Das solle nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. In Premnitz und den Ortsteilen gibt es 1151 Kinder und Jugendliche. Die Finanzierung des Plans ist abgesichert. Im Antrag wurde vorgeschlagen, dafür Geld zu verwenden, das für Corona-Ausgaben nicht benötigt wird. Eine Schätzung habe ergeben, dass vermutlich knapp 10 000 Euro gebraucht werden. Immerhin stehen 27 Prozent der Einwohner von Premnitz – also mehr als ein Viertel – im Leistungsbezug von staatlichem Geld.

Lob an das Land

Zumal es positive Effekte auf die Besucherzahl haben könnte, wenn das Wetter stimmt. Für das Naturbad Premnitz kann es nun endlich losgehen. Wie Mathias Hohmann bereits wissen ließ, sind alle wichtigen Vorbereitungen getroffen. Die Rettungsschwimmer haben ihre Fortbildungen absolviert und freuen sich auf die Gäste. Ebenso sind im Naturbad selbst alle vorbereitenden Arbeiten erledigt.

Wer ins Naturbad kommt, der muss weder einen negativen Corona-Test nachweisen, noch herrscht hier Maskenpflicht. Mathias Hohmann hat die Vorgaben des Landes bereits ausdrücklich gelobt.

Von Joachim Wilisch