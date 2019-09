Neue Stationen auf der Märkischen Dichterstraße

Premnitz

Johanna Leu, Vorsitzende des Kulturfördervereins Mark Brandenburg, kommt ganz schön rum in der Mark. Grund ist die Märkische Dichterstraße, ein Projekt, das der Kulturförderverein umsetzt. Seit drei Jahren reist Johanna Leu mit Mitstreitern zu literarisch bedeutsamen Orten im Land Brandenburg, um sie mit Dichtertafeln zu versehen.

Tafeln im gesamten Land

Zehn Tafeln wurden bis Ende des vergangenen Jahres angebracht. Plaketten mit dem Dichterstraßen-Logo hängen unter anderem in Frankfurt/Oder in Erinnerung an Heinrich von Kleist, am Schloss Wiepersdorf (Bettina und Achim von Arnim), Werder/ Havel ( Christian Morgenstern) und Nennhausen ( Friedrich de la Motte Fouqué).

Tafel an der Alten Brennerei

In diesem Jahr kamen bislang zwei Stationen hinzu. Am 5. August wurde in Ribbeck Brandenburgs berühmtester Dichter gewürdigt: Theodor Fontane, der das Dorf mit seinem Birnengedicht („Herr Ribbeck von Ribbeck im Havelland“) unsterblich gemacht hat.

Festakt in Ribbeck am 5. August aus Anlass des 80. Geburtstages von Friedrich-Carl von Ribbeck. Im Rahmen der Feierlichkeiten brachte Johanna Leu (re.) eine Dichtertafel für die Alte Brennerei mit. Quelle: privat

Zuletzt befestigten die Premnitzer am 13. August eine Tafel an der Mauer des Schlossmuseums Spremberg, dem Geburtsort Erwin Strittmatters. Aber auch der im Mittelalter wirkende Theologe Johann Agricola erblickte in Spremberg das Licht der Welt. Und der 1866 in Cottbus geborene Arzt und Schriftsteller Kurt Karnauke verbrachte Teile seines Lebens in der Perle der Lausitz, wie die Stadt auch genannt wird. Alles gute Gründe, sie zum Teil der Dichterstraße zu machen.

Würdigung Günter de Bruyns

Diese wird schon am Sonntag, (8. September) um eine Etappe erweitert. Um 14 Uhr wird am alten Schulhaus in Garlitz eine Plakette angebracht. Sie erinnert an den heute im Oderbruch lebenden Schriftsteller Günter de Bruyn, der von 1946 bis 1949 als Neulehrer in Garlitz tätig war.

Der Schriftsteller Günter de Bruyn war nach dem Krieg Neulehrer in Garlitz. Ihm zu Ehren wird am Sonntag am alten Schulhaus eine Dichtertafel angebracht. Quelle: unbekannt

Der Termin für die Installation der Tafel könnte besser nicht gewählt sein. Denn am Wochenende findet in Garlitz nicht nur das Erntefest statt. Sondern es wird auch Theater gespielt. Und zwar ein Stück, das nach einer literarischen Vorlage Günter de Bruyns („Hochzeit in Welzow“) entstand.

Theater auf dem Dorfanger

50 engagierte Garlitzer mit Spaß am Theaterspiel bringen das Werk unter Regie von Raimund Groß auf dem Dorfanger zur Aufführung. Am Freitag (6. September) und Samstag (7.September) geht es um 18 Uhr los. Am Sonntag wird um 16 Uhr gespielt.

Die Märkische Dichterstraße geht auf eine Idee des 2014 verstorbenen Journalisten Werner Bader aus Görne und dessen Freund Egon Wochatz ( Spremberg) zurück. Ziel ist es, eine Route zu schaffen, die Orte von literarischer Bedeutung in Brandenburg miteinander verbindet. In diesen werden Tafeln mit einem markanten Logo des Garlitzer Künstlers Peter Koppatsch angebracht. Zwölf Tafeln hängen schon. Am Ende sollen es rund 30 sein.

Der Großderschauer Kolonistenhof wird am 25. Oktober Reiseziel der Truppe um Johanna Leu sein. Hier wird kein einzelner Schriftsteller geehrt. Die Dichtertafel soll vielmehr an die große Zahl märkischer Mundart-Dichter erinnern: In Großderschau gibt es einen aktiven Plattsnacker-Zirkel. Außerdem beherbergt der Kolonistenhof eine kleine, aber feine Sammlung plattdeutscher Literatur.

Tafeln in Angermünde und Lochow

Um zwei weitere Stationen soll die Dichterstraße noch in diesem Jahr wachsen. In Angermünde wird eine Plakette an den durch den Roman „Die Heiden von Kummerow“ bekannt gewordenen Schriftsteller Ehm Welk erinnern.

Und in dem zauberhaften Lochow wird eine Tafel am ehemaligen Forsthaus angebracht, in dem die bekannte und beliebte Autorin Ilse von Bredow („Kartoffeln mit Stippe“) ihre Kindheit und Jugend verbracht hat.

Von Markus Kniebeler