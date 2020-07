Neuer Norma-Markt in Döberitz geplant

Döberitz

Kleiner Schreck zu Beginn: Der Norma-Markt in Döberitz will aus seinem angestammten Platz am Bammer Weg weg. Große Entspannung danach: Der Anbieter will aber weiter im Premnitzer Ortsteil bleiben und sich am anderen Ende von Döberitz einen völlig neuen und größeren Markt bauen lassen.

„Es hat uns zuerst überrascht, dass Norma seinen Standort verlassen will“, sagt Ortsvorsteher Jürgen Mulsow (Freie Wählergemeinschaft DMP), „denn das Geschäft dort läuft gut.“ Man sei dafür, auf alle Fälle den Markt in Döberitz zu halten, denn der biete ein gutes Stück Lebensqualität für die Einwohner. Wenn der Markt nun an das andere Ende des Ortes umziehen wolle, sei das nicht unbedingt ein Wunschplatz für die Einwohner. Woanders in Döberitz gebe es aber für so ein Vorhaben auch gar keinen Platz.

Zentraler Einkaufsort

Viele Döberitzer kaufen regelmäßig im Norma-Markt ein, berichtet der Ortsvorsteher. Gar nicht so wenige Premnitzer würden auch dort hinkommen. Der Markt sei ein zentraler Einkaufsort. Gerade für ältere Leute sei es eine tolle Sache, so etwas noch im Ort zu haben. Norma wolle sich vergrößern und sein neues Unternehmensdesign umsetzen.

Die Premnitzer Stadtverordneten haben sich auf ihrer letzten Sitzung am 18. Juni entschieden, für Norma den Weg zu einem Neubau in Döberitz zu ebnen. Als Bauherr tritt hier die MGR Immobilienverwaltung Eins Stiftung & Co. KG auf, die extra für Norma tätig wird.

Auf dieser Fläche soll der neue Norma-Markt gebaut werden. Quelle: Bernd Geske

Weil der neue Standort an der Brandenburger Straße von Döberitz im Außenbereich des Ortsteils liegt, muss der Flächennutzungsplan von Premnitz geändert werden und ein Bebauungsplan für das gewünschte Grundstück ist aufzustellen. Es liegt nahe an der Kreuzung mit der Bundsstraße B102. Beide Beschlüsse sind auf der Sitzung einstimmig gefasst worden.

Gegenwärtig habe der Markt eine Fläche von 741 Quadratmetern, teilt Fachbereichsleiterin Carola Kapitza mit. Der Markt solle auf eine Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern vergrößert und nach den modernen Vorgaben des Unternehmens gestaltet werden. Das sei nach dessen Vorstellungen am jetzigen Standort nicht möglich, wo es die Räumlichkeiten gemietet habe.

2022 soll gebaut werden

Das zeitliche Ziel der beiden Planänderungen sei es, im Dezember 2021 die Beschlüsse dafür zu fassen, sagt Carola Kapitza. Das Unternehmen wolle im Jahr 2022 den Neubau errichten. Aus Sicht der Stadt spreche nichts dagegen, dieses Anliegen zu unterstützen. Das Unternehmen habe sich dazu bereit erklärt, die Kosten der beiden Planverfahren zu übernehmen.

Aufgestellt wird nun erstens der Vorhabenbezogene Bebauungsplan „Norma Döberitz“. Ausgewiesen werden soll damit ein Sondergebiet für einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb.

Änderung läuft bereits

Geändert werden muss parallel dazu der Flächennutzungsplan der Stadt Premnitz. Günstig ist, der er gegenwärtig sowieso in einem gerade laufenden Verfahren wegen anderer Flächen überarbeitet wird. Das Grundstück, auf dem die MGR Immobilienverwaltung das neue Gebäude für den Norma-Markt errichten will, ist gegenwärtig noch als Fläche für Landschaft vorgesehen.

