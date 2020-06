Mit einem letzten neuen Gebäude ist die lange Reihe der Stadtvillen im Premnitzer Zentrum vollendet worden. Die Mieter ziehen jetzt ein, die Verträge beginnen am 1. Juli.

Neues Fünf-Familien-Haus an der Alten Hauptstraße

