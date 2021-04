Norma baut in Döberitz: So sehen die Pläne aus

Döberitz

Mehrfach ist darüber diskutiert worden, jetzt wird es konkret. Möglichst noch im nächsten Jahr soll im Premnitzer Ortsteil Döberitz ein neuer und viel größerer Norma-Markt gebaut werden. Die Stadtverordneten haben die Weichen dafür gestellt, indem sie im März das Aufstellen eines Bebauungsplanes „Norma Döberitz“ und die Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen haben. Im Zuge dieses Verfahrens liegen die kompletten Unterlagen jetzt zur Einsicht für die Bürger aus.

Noch zwei Wochen lang, bis zum 12. Mai, haben alle Interessierten die Gelegenheit, sich die Pläne anzusehen und Stellungnahmen dazu abzugeben. Sie liegen aus im Raum 111 des Premnitzer Rathauses.

Auf dieser Fläche soll der neue Norma-Markt gebaut werden. Quelle: Bernd Geske

Schon seit vielen Jahren gibt es am Bammer Weg von Döberitz einen Norma-Markt. Weil die Eigentümergesellschaft der Immobilie am schon etwas betagten Gebäude keine wesentlichen Änderungen vornehmen will, hat das Unternehmen sich entschieden, einen Neubau zu errichten. Weil es in der Nähe des jetzigen Standortes keine geeigneten Flächen gibt, will Norma von der einen Seite des Ortsteils an die andere Seite umziehen. Der Neubau soll an der Kreuzung der Brandenburger Straße und der Bundesstraße 102 errichtet werden.

Der Norma-Markt am Bammer Weg hat eine Fläche von 741 Quadratmetern. Der neue Markt soll 1 200 Quadratmeter groß werden. Geplant ist dort auch ein Backshop mit einer Gastronomiefläche. Das gesamte Grundstück des Bebauungsplanes ist fast 7 000 Quadratmeter groß.

Sondergebiet Einzelhandel geplant

Weil dieser Bereich gegenwärtig noch im Flächennutzungsplan der Stadt als Fläche für hauptsächlich landwirtschaftliche Nutzung eingetragen ist, soll er mit den jetzt laufenden Planverfahren in ein „Sondergebiet Einzelhandel“ umgewandelt werden. Bereits im Juni 2020 hatten die Stadtverordneten beschlossen, dass der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll.

Das Unternehmen hatte sich dazu bereit erklärt, die Kosten für beide Verfahren zu übernehmen. Die Unterlagen sind nunmehr so weit fertig, dass sie ins vorgeschriebene Beteiligungsverfahren gehen können.

Norma will bleiben

Zur Hauptausschusssitzung Anfang März war Jennifer Gores, die Expansionsleiterin von Norma, gekommen, um das Vorhaben vorzustellen und Fragen zu beantworten. Man wolle am Standort Döberitz festhalten, sagte sie. Weil der Markt am Bammer Weg aber in die Jahre gekommen sei, wolle man im Ort einen „attraktiven Neubau“ errichten. Die Planänderungen sollten „so schnell wie möglich“ vorangetrieben werden. Sämtliche Gutachten seien eingeleitet worden.

Weil die gewünschte Fläche an der Ecke der Brandenburger Straße zur B 102 aber im Landschaftschutzgebiet liege, habe die Untere Naturschutzbehörde hohe Hürden aufgezeigt. Grundsätzlich deutet aber bis jetzt nichts darauf hin, dass das Vorhaben nicht gelingen könnte. Ortsvorsteher Jürgen Mulsow (DMP) sagt, dass das Geschäft im Markt gut läuft. Gerade für ältere Einwohner sei es eine tolle Sache, so ein Geschäft im Ort zu haben. Der Markt sei dort ein zentraler Einkaufsort.

Mitte 2022 fertig

Das Unternehmen geht davon aus, dass bis zur Mitte des nächsten Jahres die Planverfahren abgeschlossen werden können. Anschließend soll gebaut werden. Als reine Bauzeit werde nur ein halbes Jahr gebraucht. Die Planunterlagen können bis zum 12. Mai zu den üblichen Sprechzeiten im Rathaus eingesehen werden. Sie sind auch auf der Internetseite der Stadt www.premnitz.de zu finden. Zusätzliche Termine zur Einsicht können unter der Telefonnummer 03386/ 259 120 vereinbart werden.

Von Bernd Geske