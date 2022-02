Novoktan – Lost Place in Döberitz

Döberitz

Im Frühjahr 2002 war Schluss. Die Novoktan GmbH in Döberitz (Havelland) stellte zum 31 März die Produktion ein. Das Unternehmen stellte seit 1936 auf dem Industriegelände von Premnitz/Döberitz den Mineralöl-Zusatz Tetra-Ethyl-Blei her, der bei verbleitem Benzin das Klopfen des Motors verhindert.

Inzwischen hat ein neuer Mieter das Gelände übernommen. „Bluespear“ ist ein internationales Ausbildungsunternehmen mit Sitz in Genk (Belgien). Das Unternehmen arbeitet auch für die Vereinten Nationen und bereitet Menschen auf Einsätze in Kriegs- und Katastrophengebieten vor.

Früher eine Wäscherei

Rund 27 Hektar misst das Gelände. René Zarnikow, der mit seinem Unternehmen das Gelände in Deutschland bewacht, hatte in einem der Gebäude seine Wäscherei – bevor diese an einen anderen Standort umgezogen ist.

Das Tor zum Gelände. Quelle: Joachim Wilisch

Auf dem Novoktan-Gelände befinden sich inzwischen viele Gebäude – teils in gutem und teils in verfallenem Zustand. „Der ideale Platz für eine Filmkulisse“, sagt Sebastian Lodwig. Der Bürgermeisterkandidat der SPD Rathenow arbeitet beim Katastrophenschutz des Kreises und lenkt die Geschicke beim THW. „Hier könnte man hervorragende Übungen abhalten.“

Das sieht neben René Zarnikow auch der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling so. „Das ist ideal für Feuerwehren und andere Gruppen.“ Bluespear will hier einerseits Personen auf einen Einsatz in Krisengebieten vorbereiten.

Idee ist weiter entwickelt

Andererseits hat das Unternehmen inzwischen die Idee weiter entwickelt. „Hier könnte auch Überlebenstraining für jedermann stattfinden“, sagt René Zarnikow. Und dann wäre es ein ideales Übungsgelände für Polizei, Feuerwehren und andere Rettungseinheiten.

Überall stehen kleinere Gebäude. Quelle: Joachim Wilisch

Teile des Novoktan-Geländes waren stark verseucht. Blei-Tetra war sehr giftig. Große Flächen hat sich die Natur längst zurückgeholt. „Das soll auch so bleiben“, sagt Ralph Tebling. „Aber wenn hier größere Verbände üben, muss Platz geschaffen werden. Das wäre insbesondere eine Verbreiterung von einigen Wegen.“

Der Bebauungsplan

Grundsätzlich müsse es dafür ein Bebauungsplanverfahren geben. „Es geht hier um eine Geländeumnutzung“, so der Bürgermeister. Insbesondere sei dabei auch ein Artenschutzgutachten zu erstellen. Das Bebauungsplanverfahren würde Bluespear bezahlen.

Ehemaliges Novoktan-Produktionsgebäude. Quelle: Joachim Wilisch

Wie René Zarnikow sagt, könne Bluespear das Gelände nutzen – aber eben noch nicht so, wie das Unternehmen es sich vorstellt. „Wenn hier alle gemeinsam an der Idee arbeiten, dann kann man ein gutes Trainingsgelände hier aufbauen.“

Früher ein Rüstungsbetrieb

Die äußeren Umstände zwischen Döberitz und Gapel sind so ideal, dass sich Bluespear auch vorstellen kann, die Flächen zu erwerben. Darüber gibt es bereits Verhandlungen. Das alte Novoktan-Werk in Döberitz-Gapel wurde 1917 als Rüstungsbetrieb gegründet.1935 wurde eine Anlage zur Herstellung von Tetraethylblei errichtet – das Antiklopfmittel war vor allem für Flugzeugmotoren geeignet.

Alte Maschinen am Standort. Quelle: Joachim Wilisch

Nach dem Krieg ging die Produktion später weiter. Tetraethylblei oder Bleitetra wurde weiter gebraucht. Nach der Wend e wurde die Döberitzer Anlage privatisiert. Weltweit wurde in den meisten Ländern nach und nach verbleites Benzin aus dem Verkehr gezogen. In Döberitz wurde die Produktion eingestellt. Es war das Ende von „Bleitetra“ in Deutschland.

Neues Kapitel

Nun soll ein neues Kapitel in der Geschichte aufgeschlagen werden. Zu den Gründern von Bluespear zählt ein ehemaliger Polizeibeamter mit großer Expertise in Sicherheitsfragen und Sicherheitsoperationen. Er habe, so heißt es, selbst zahlreiche Operationen geführt – unter anderem in Europa, auf dem Balkan, im Mittleren Osten und in Afrika. Auch derzeit sei er an zahlreichen Krisenorten in der Welt unterwegs, weiß René Zarnikow.

Die Gebäude sind weitläufig. Quelle: Joachim Wilisch

Der größere Teil des Geländes soll für die neue Nutzung gar nicht angefasst werden. „Wir haben also genug Platz für Ausgleichsauflagen“, sagen Ralf Tebling und René Zarnikow. Davon habe sich auch schon Michael Koch überzeugt. Er ist als Kreisdezernent für den Katastrophenschutz zuständig.

Und noch etwas versichert der Premnitzer Bürgermeister: „Wenn die hier üben, dann wird nicht geschossen.“

Von Joachim Wilisch