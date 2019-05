Premnitz

AfD-Kandidat Kai Berger hat bei der Wahl für die Stadtverordnetenversammlung (SVV) Premnitz 1404 Stimmen bekommen, dadurch gibt es eine seltene Konstellation. Die AfD müsste für ihre 12,3 Prozent der Stimmen zwei Sitze bekommen. Weil sie aber keinen weiteren Bewerber hat, wird die Zahl der Sitze in der SVV von normalerweise 18 auf 17 reduziert.

Wie Wahlleiter Mark Weise erklärt, geht das auf Paragraf 48 des Kommunalwahlgesetzes zurück. Stehen einer Partei oder Wählergemeinschaft prozentual mehr Sitze zu, als sie nutzen kann, bleiben die Plätze unbesetzt.

Der Premnitzer Wahlleiter Mark Weise. Quelle: Bernd Geske

Kai Berger, der mit Abstand die meisten Stimmen aller SVV-Kandidaten bekam, beschrieb sich als „sprachlos“ angesichts des großen Zuspruchs. Er freue sich über das Ergebnis und danke allen Wählerinnen und Wählern. Die allgemeine politische Lage habe sich zugunsten der AfD geändert.

SPD steht gut da

Sehr gut hat die Premnitzer SPD im Vergleich mit Parteigenossen in anderen Bereichen abgeschnitten. Die Sozialdemokraten ziehen wie zuletzt wieder mit fünf Abgeordneten in die SVV ein und stellen erneut die stärkste Fraktion. Das zweitbeste Einzelergebnis hinter Berger erreichte Christine Milde mit 819 Stimmen. Nie zuvor hatte sie bei einer Kommunalwahl mehr.

Sie hätte gedacht, dass sich die nicht so sehr gute Arbeit der Bundesregierung in Premnitz stärker auswirkt, sagt Christine Milde. Das gute Ergebnis hier kommentierte sie: „Unsere Wähler wissen eben, was sie an uns haben.“

Das Auszählen der Stimmen hat zum Teil bis nach 3 Uhr gedauert. Quelle: Bernd Geske

Katja Poschmann, die erstmals für die SPD antrat, schnitt mit 677 Stimmen ebenfalls sehr gut ab. Weiterhin ziehen für die Partei Gerd Haberstroh (270), Frank-Michael Kroh (255) und Hans-Joachim Maaß (224) in die SVV ein.

Für Bündnis 90/Die Grünen, die erstmals in der SVV Premnitz vertreten sein werden, ist Stefan Behrens dabei, der erstmals kandidierte. Mit 488 Stimmen erzielte er das sechstbeste Einzelergebnis. Er habe nicht damit gerechnet, es in die SVV zu schaffen, verrät er. Ihm liege am Herzen, nun möglichst viele Premnitzer in den Entscheidungsprozessen mitzunehmen.

FDP ist wieder dabei

Die FDP, die nach einer Pause von 16 Jahren erstmals wieder antrat, erhält ein Mandat. Hier zieht Ralf Engeleiter in die SVV ein, der 316 Stimmen bekam.

Jeweils mit drei Sitzen ziehen die seit Jahren etablierten Fraktionen CDU, Wählergemeinschaft Döberitz-Mögelin-Premnitz (DMP) und Linke in die SVV ein. In der Sitzungsperiode zuvor hatten sie alle jeweils vier Sitze gehabt.

Je drei Sitze für CDU, DMP, Linke

Für die CDU hat Christian Peter mit 620 Stimmen das beste Ergebnis erzielt. Vor fünf Jahren hatte er 354 Stimmen bekommen. Oliver Paulick (344) zieht erneut in die SVV ein. Neu vertreten sein wird Michael Wischer, der 289 Stimmen bekam. Er sei überrascht, sagt Christian Peter, wie groß die Menge der Protestwähler sei. Die AfD habe so viele Stimmen bekommen, obwohl dort in den letzten fünf Jahren gar nichts passiert sei.

Mit dem besten Ergebnis für die Linken zieht Björn Mooshagen in die SVV ein, der 367 Stimmen bekam. Wie bisher dabei sind Brigitte Degner (319) und Wolfgang Hundt (292).

Mulsow wieder 659 Stimmen

Für DMP erzielt wie vor fünf Jahren Jürgen Mulsow das beste Einzelergebnis, der zudem mit 659 Stimmen auf exakt die gleiche Zahl wie 2014 kam. Weiterhin gewählt sind Marcel Kibbert (353) und Klaus-Wolfgang Warnke (243). Bei DMP habe man damit gerechnet, erklärt Jürgen Mulsow, dass sich die Zusammensetzung der SVV angesichts der neuen Mitbewerber FDP und Grüne verändert. Man sei nicht erfreut, nur noch drei Sitze zu haben, aber mit dem Ergebnis trotzdem zufrieden.

Von Bernd Geske