PCC feiert seine 40. Karnevalssaison

Premnitz

Mit dem Motto „Zum 40. Mal, mit Lärm und Radau, erklingt es in Premnitz gleich dreimal Helau!“ startete der Premnitzer Carnevalsclubs (PCC) mit seiner ersten Prunksitzung bereits am 18. Januar in seine 40. Saison. Am Samstag lud der PCC zu seiner dritten Prunksitzung in das Gasthaus „Retorte“ ein.

„Ich ruf’ es laut jetzt hier im Saal, der PCC grüßt euch heut’ zum 40. Mal!“, begrüßte Angelika Hagin, seit August 2019 und bis zur Neuwahl im Mai amtierende PCC-Präsidentin, die fantasievoll kostümierten Gäste. „Nun Bühne frei, es ist wunderbar. Der PCC wird 40 Jahr.“

Damit übergab sie an Sitzungspräsident Frank „Hoffi“ Hoffmann, der mit dem textlich abgewandelten Mallorca-Hit „Scheiß drauf, Fasching ist nur einmal im Jahr“ einmarschierte. Nach Eröffnung durch den Spielmannszug des TSV Chemie Premnitz zogen die „Dandys“ ein – als Jungpioniere 40 Jahre in der Zeit zurück. Die Band aus Milow ist seit zwölf Jahren die Live-Band des PCC. Der Eröffnungstanz gehört der Garde.

Hier hatte Henni ihre Premiere. „Meine Mama spielt im Spielmannszug und so war ich schon öfter beim Karneval dabei“, erzählte die Neunjährige. „Das fand ich toll und bat Mama zu fragen, ob ich mittanzen kann. Die ersten Auftritte waren toll.“ Unterstützt durch die Tanzmariechen, proklamierten Prinzessin Celina I. und Prinz Dorian I. die närrische Saison. Da gab es auch schon die nächste Premiere beim PCC. Die achtjährige Mina, die auch schon das zweite Jahr bei der Garde mittanzt, hatte mit Erik erstmals einen Tanzmajor an ihrer Seite. Der Fünfjährige wurde durch seine Kita-Erzieherin angesprochen.

Tänzerisch viel geboten

Tänzerisch hat der PCC viel zu bieten. „Locker vom Hocker“ lud in diesem Jahr zum tänzerischen „Krimidinner“ mit Kommissaren und Detektiven wie Sherlock Holmes, Miss Marple, Luois de Funes und Magnum – und musste gleich die erste Zugabe geben. Die „Candys“ luden musikalisch in den „Candyshop“. Die „Boys und Girls“ boten als Gitarren schwingende und Mähnenperücken tragende Hardrocker das musikalische Kontrastprogramm zum Gangsterrap. „Dagegen ist Wacken nur ein kleines Dorf im Norden!“, so „Hoffi“.

Bei den „Kleinstadthelden“ tanzte Geburtstagskind Kristin Grade mit. Die 23-Jährige tanzt seit ihrem 6. Lebensjahr beim PCC. Aus den „Käferchen“ wurden die „Flotten Käfer“ und vor zehn Jahren die „Kleinstadthelden“. So zeigten sie ein Best-of der letzten zehn Jahre. Kristin gratulierten auch PCC-Alterspräsident Jürgen Mai und KVBB-Schatzmeister Karl-Heinz Siebert. Zum Jubiläum konnte der PCC mit ihm einen Gast des Karnevalverbands Berlin-Brandenburg begrüßen. Dieser überreichte, zusammen mit der Rathenower KVBB-Jugendtrainerin Josephine Fischer, Angelika Hagin und Jürgen Mai die Urkunde und den Ehrenwimpel zum 40-jährigen Bestehen.

Scherze aus der Bütt

40 Jahre zurück ging auch Büttenrednerin „Waltraud“ (Uschi Thime) und erinnerte augenzwinkernd daran: „Uns jing es aber gut“. Kai Krogoll zeigte sich in der Bütt als „Hundeliehaber“, Jeffrey Hagin als „All-inclisive-Urlauber“ und die 14-jährige Paulina trug in ihrer siebten Büttenrede ihre Version der Grimmschen Märchen vor.

Danach ging es mit den „ Berlin City Boys“, der Live-Gesangseinlage von Frank „ Blase“ Basner und seinem Sohn „Bläschen“ musikalisch mit einem Peter Fox/Culcha Candela-Medley weiter. Die „Bunnys“ ließen die Hits von Queen mit ihrem charismatischen Sänger Freddy Mercury wieder auferstehen – inklusive kniend mit den Händen zum stampfenden Rhythmus auf das Parkett hämmernd.

Männerballett als Kampfgruppe

Als DDR-Kampfgruppe zum Hit „Bella ciau“ ging das Männerballett, das „Premium-Ballett des PCC“, wie „Hoffi“ betonte, 40 Jahre in der Zeitgeschichte zurück, bevor nach drei Stunden unterhaltsamen Programm mit der PCC-Hymne das gemeinsame Finale eingeläutet wurde. Noch bis in die Morgenstunden wurde mit den „Dandys“ und DJ „ Blase“ anschließend ausgelassen gefeiert.

Von Uwe Hoffmann