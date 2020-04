PWG schließt Wohnungsbau am Mühlenweg ab

Premnitz

Noch mehr neue Wohnhäuser wird die Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft (PWG) am Mühlenweg nicht bauen. Der letzte von insgesamt fünf Bauabschnitten dort ist nun abgeschlossen. Am Dienstag hat das Unternehmen die letzten drei neuen Stadtvillen von der beauftragten Baufirma übernommen.

2016 hatte die PWG ihren ersten Neubau der Nachwendezeit am Mühlenweg in Betrieb genommen. Das ist ein zweigeschossiges Gebäude für eine Wohngruppe von demenzkranken Menschen, zu dem außerdem vier Wohnungen gehören.

Viermal drei Stadtvillen

In schöner Regelmäßigkeit ließ die Gesellschaft dann in den Folgejahren ebenfalls am Mühlenweg in vier weiteren Bauabschnitten jeweils drei neue Stadtvillen errichten. Die nunmehr insgesamt zwölf Häuser dieser Art sind baulich sehr ähnlich. Die eine Sechserreihe direkt am Mühlenweg ist gelb und die andere Sechsergruppe in zweiter Reihe ist grau gestrichen.

In jeder Stadtvilla gibt es vier Wohnungen, drei mit drei Räumen und eine mit zweien. Das Erdgeschoss ist immer barrierefrei. Hatte die erste Dreiergruppe noch rund 1,5 Millionen Euro gekostet, muss die PWG für die nunmehr vierte und letzte Dreiergruppe dort 1,6 Millionen Euro zahlen. So sind die Baupreise gestiegen.

Die schon bewohnten neuen Stadtvillen am Mühlenweg bieten einen schönen Anblick. Quelle: Bernd Geske

Die PWG hatte bislang keine Schwierigkeiten, ihre neu gebauten Häuser am Mühlenweg zu vermieten. „Die Mietverträge für die letzten drei Stadtvillen beginnen am 1. Mai“, sagt der stellvertretende PWG-Chef Heiko Ebers, „wenn die Mieter es wünschen, übergeben wir ihnen schon im April die Schlüssel, damit sie einziehen können.“

Auf die Frage, ob es bei der PWG wegen der Corona-Krise auch Veränderungen gibt, teilt Heiko Ebers mit, dass man den Geschäftsbetrieb eingeschränkt hat. Ein Team arbeite am Vormittag in den Firmenräumen und das andere Team am Nachmittag. Viele Angelegenheiten würden derzeit telefonisch erledigt.

Corona: Alle gesund

Alle Beschäftigten der PWG sind gesund, teilt Heiko Ebers mit. Mietinteressenten seien auch jetzt wie immer gern gesehen. Falls wegen der Corona-Krise jemand bei den Mietzahlungen Probleme bekomme, solle man sich einfach mit der PWG in Verbindung setzen. Es werde bestimmt eine Lösung gefunden.

Am Mühlenweg wird die PWG nun nicht mehr bauen. Das Unternehmen hat aber bereits einen Neubau an der Heinrich-Heine-Straße 36a und 37 im Sinn. Wie genau das Gebäude aussehen solle, das werde in naher Zukunft entschieden.

Zwei große Blöcke abgerissen

Auf einem Teilbereich der Fläche, wo jetzt die neu gebauten Stadtvillen stehen, hatten bislang noch zwei große Wohnblöcke mit jeweils 32 Wohnungen gestanden. Die hat das Unternehmen in den Jahren 2018 und 2019 abreißen lassen.

Alle zwölf neuen Stadtvillen sind nach dem KfW 55-Standard gebaut worden. Das bedeutet, ihr Wärmeverbrauch soll nur bei 55 Prozent der Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) liegen. Wie PWG-Geschäftsführer Dietmar Kästner gesagt hat, ist bei den Heizkostenabrechnungen der ersten drei Stadtvillen nun schon klar erkennbar, dass die Beträge niedriger als sonst üblich sind.

Von Bernd Geske