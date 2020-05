Premnitz

Eine Frau befuhr die Karl-Marx-Straße in Premnitz am Sonntag gegen 17.50 Uhr in Richtung Bergstraße. Im Bereich der Einmündung der Karl-Liebknecht-Straße verläuft die Karl-Marx-Straße in einer Linkskurve. Mittig im Einmündungsbereich befindet sich eine bepflanzte Verkehrsinsel.

Beim Durchfahren dieser Linkskurve kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte diese Verkehrsinsel. Verletzt wurde niemand, an Fahrzeug und Verkehrsinsel entstand Sachschaden. Dieser beläuft sich auf 2600 Euro.

Von Bernd Geske