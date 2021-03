Premnitz: 1,2 Millionen Euro für die Dachsbergschule

Premnitz

Es ist ein wirklich großes Bauprogramm, das vor wenigen Tagen an der Grundschule Am Dachsberg in Premnitz begonnen hat. Drei verschiedene Schwerpunkte wird es geben. Die Schule bekommt an ihrer Nordseite einen zweiten Anbau, der alte Sportplatz wird völlig neu gestaltet und nicht zuletzt wird jede Menge in die Verbesserung der digitalen Ausstattung investiert. Alles in allem wird die Stadt deutlich mehr als 1,2 Millionen Euro dafür ausgeben.

Begonnen haben die Bauarbeiten schon auf dem Hofgelände der Schule. Dort wird viel Erde bewegt, weil die gesamte Anlage völlig neu gestaltet wird. 280 000 Euro werden allein hier ausgegeben, teilt die stellvertretende Bürgermeisterin Carola Kapitza mit. Angelegt werden zwei Rundbahnen aus Tartan, die 150 Meter lang werden. Dazu kommen drei gerade Sprintbahnen mit 50 Metern Länge. Im Inneren der Rundbahn geschaffen werden ein Multispielfeld mit Kunststoffbelag und ein Kunstrasenplatz.

Die Nordseite soll einen Anbau bekommen. Quelle: Bernd Geske

Bis zur Mitte dieses Jahres sollen alle Arbeiten am Sportplatz abgeschlossen werden, sagt Carola Kapitza. Der frühzeitige Baubeginn hier sei möglich geworden, weil die Arbeiten bereits im vergangenen Jahr ausgeschrieben wurden. Nicht zu vergessen ist, dass die Dachsbergschule im vergangenen Jahr im diesem Bereich bereits eine neue Weitsprunganlage mit Tartanbelag bekommen hat.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die größte Freude dürfte bei allen Verantwortlichen und Interessierten sicher aufkommen, weil ein fast schon verloren geglaubtes Projekt doch noch verwirklicht werden kann. Der gewünschte zweite Anbau der Schule an der Nordseite kann tatsächlich in der großen Variante ausgeführt werden. Stattliche 730 000 Euro sind eingeplant.

Der Anbau auf der Südseite, der 2019 fertig wurde. Quelle: Bernd Geske

Nachdem die Stadt im vergangenen Jahr eine Absage auf ihren ersten Förderantrag erhalten hatte, stellte sie noch einen Antrag auf Mittel aus einem anderen Programm. Und kurz vor Weihnachten traf tatsächlich der Förderbescheid dafür ein. Am Mittwochabend wird im Hauptausschuss auf einer Sondersitzung der Auftrag für den erweiterten Rohbau vergeben. Baubeginn könnte Anfang Mai sein.

Die Schule bekommt hier im Erdgeschoss ein neues, größeres Lehrerzimmer, eine Schülerküche und einen Sanitätsraum. Im ersten Obergeschoss sollen zwei Unterrichtsräume und barrierefreies WC entstehen, im zweiten Obergeschoss wird es zwei weitere neue Unterrichtsräume geben. Der erweiterte Rohbau soll bis November fertig sein. Nicht zuletzt werden jetzt auch noch knapp 230 000 Euro für die digitale Ausstattung ausgegeben.

Großer neuer Server

Wie Bürgermeister Ralf Tebling berichtet hat, wird ein neuer, leistungsstärkerer Serverschrank eingebaut. Gegenwärtig sei in der Schule eine Datenrate von 16 Mbit vorhanden, künftig sollen jeder Klasse 30 Mbit zur Verfügung stehen. Zu allen Klassenräumen würden die passenden Datenleitungen verlegt, damit überall W-LAN-Anschlüsse vorgehalten werden können.

Der Auftrag an die Elektrofirma sei bereits erteilt worden. Die Investition werde auf drei Jahre verteilt. Außerdem sind vor Kurzem in der Dachsbergschule 92 Notebooks für Kinder von sozial schwachen Familien ausgegeben worden. Weitere 82 Notebooks für diesen Zweck werden demnächst angeschafft.

Von Bernd Geske